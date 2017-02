RODRIGUES - TAUX DE PARTICIPATION DE 80,18% ET AMBIANCE DE FETE DANS LES DEUX CAMPS POUR LE TRANSFERT DES BULLETINS

Finalement, le taux de participation aux élections régionales du jour à Rodrigues est sensiblement le même que celui pour la précédente édition de 2012. En effet, huit électeurs sur dix (80,18%) se sont rendus aux urnes aujourd’hui contre 80,19% en 2012. A partir de 9 heures 30, demain matin, le personnel affecté dans six centres de dépouillement feront le décompte de quelque 23 085 bulletins déposés dans les urnes en vue de désigner les premiers douze membres élus de l’Assemblée Régionale de Rodrigues contre 22 550 en 2012. Les résultats devront être proclamés par les différents Returning Officers sur le coup de midi.

Le taux de participation dans les régions à la fermeture des bureaux de vote à 15 heures 30 est le suivant avec Saint-Gabriel (région No 3) enregistrant le plus fort taux

La-Ferme (No 1) : 80,03% (3 904 votants)

Maréchal (No 2) : 80,19% (3282 votants)

Saint-Gabriel (No 3) : 83,23% (4 532 votants)

Baie-aux-Huîtres (No 4): 78,04% (3 322 votans)

Port-Mathurin (No 5): 79 ,76% (4 291 votants)

Grande-Montagne (No 6) : 79,23%. (3 754 votants)

Une ambiance de fête règne cet après-midi dans les deux camps à la fin de cette nouvelle joute électorale. Que ce soit dans les rangs de l’Organisation du Peuple de Rodrigues ou de celui du Mouvement Rodriguais, les partisans se disent confiants de la victoire même si les chefs de file préfèrent attendre demain pour donner des indications. Le transfert des bulletins de vote vers les centres de dépouillement se fait entre des haies de partisans des deux côtés de la route avec ceux de l’OPR entonnant « A nu kul Ti-Bato » et ceux du MR « A nou balye OPR ». A cet après-midi, aucun indcident à signaler avec la Commission Electorale scellant les Guard Rooms avec les urenes contenant les bulletins de vote sur le coup de 18 heures.