RODRIGUES: Toussaint inaugure un centre médico-sportif

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a inauguré hier matin à Malabar, à Rodrigues, un centre médico-sportif, aussi bien qu'une salle d'entraînement pour les sports de combat. C'était lors d'une cérémonie tenue en présence de la Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Rose de Lima Edouard. Le ministre a aussi procédé à une remise d'équipements avant de participer à une remise de récompenses pour ceux ayant brillé au Award of the « Prix Bourses et Fond de Lancement » dans le cadre du « Programme pour la Promotion de l'Entrepreneuriat Jeunesse ». Cette dernière fonction s'est tenue au Integrated Family Centre à Malabar toujours.

Il convient de souligner que le Chef commissaire, Serge Clair, était aussi présent à Malabar et a émis le souhait que Bernard Baptiste puisse s'occuper de ce centre médico-sportif, et ce même si le ministre a, par la suite, indiqué que « Maurice a toujours besoin du recordman du poids ». Serge Clair a aussi profité de l'occasion pour demander à ce que Rodrigues participe en tant qu'île aux Jeux des îles de l'océan Indien à l'avenir.

Quant à Stephan Toussain, il a parlé de la récente victoire de Rodrigues aux National Youth Games. « Rodrige finn fer dominer avek Morisien. Avant que je vienne à Rodrigues, le Premier ministre Pravind Jugnauth m'a demandé de voir ce dont les Rodriguais avaient besoin et de faire ensuite le nécessaire », a-t-il déclaré. Stephan Toussaint a aussi annoncé que Rodrigues accueillera une compétition lors des Jeux des îles de 2019, comme ce fût le cas en 2003.