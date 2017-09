RODRIGUES – TRAIL TROULOULOU—ROSE ET FONG KYE: Ça sent déjà le titre

L'avant-dernière épreuve figurant au calendrier de la Rodrigues Trail Association (RTA), soit le trail Trouloulou, a été courue dimanche dernier à Jeantac. À l'issue de l'épreuve phare, disputée sur 20 km, c'est Ivan-Cliff Rose et Mary-James Agathe qui se sont imposés devant Sylain Flore et Claudia Fong Kye respectivement. Grâce à cette nouvelle victoire, le premier nommé est pratiquement assuré de décrocher le titre, tout comme Claudia Fong Kye, et ce, malgré la deuxième place de dimanche dernier. Le championnat de trail sera couru le 1er octobre à La Ferme et couronnera le champion de l'île, alors que la 8e édition du Trail de Rodrigues a été programmée pour le 5 novembre.

Troisième lors de l'épreuve inaugurale avant d'enchaîner sur un sans-faute, Ivan-Cliff Rose a, une fois encore, prouvé qu'il était bien le patron du trail rodriguais, après une victoire facile acquise, dimanche, à Jeantac. Une nouvelle victoire qui fait de lui un des favoris pour la grande course du 5 novembre, où il tentera de boucler les 44 km du Trail de Rodrigues en vainqueur, lui qui avait, en 2010, remporté la toute première édition de cette compétition. Dimanche dernier, il a devancé Sylain Flore et Patrice Chan Seem. Liraud Flore, vainqueur du Trail de Rodrigues 2016, était lui absent.

Pour le président de la RTA, Henrico Louis, le leader au classement a facilement remporté cette course, pourtant très technique. « Ivan-Cliff a prouvé qu'il était très fort cette année en gagnant facilement sur un parcours très technique. Ce qui fait qu'il aura une très belle carte à jouer le 5 novembre où l'objectif est de conserver le trophée à Rodrigues », a-t-il déclaré. Liraud Flore n'a pu participer à cette épreuve, étant souffrant.

Chez les dames, Claudia Fong Kye n'a pu renouer avec le succès après ses victoires des deux premières épreuves, dont la deuxième remportée ex-æquo avec Christellenia Perrine. Dimanche dernier, elle a été battue par une revenante, nommément Mary-James Agathe, ancienne championne de trail et qui avait terminé en deuxième place dans le Trail de Rodrigues par le passé. « Pour ce retour à la compétition, on peut dire que Mary-James a causé une surprise. Elle était à son premier trail cette année et, malgré cela, elle a trouvé les moyens pour dominer ses adversaires », a fait remarquer le président de la RTA. Mary-James Agathe a bouclé les 25 km devant Claudia Fong Kye.

Henrico Louis est aussi revenu sur la victoire de Richard Emilien et de sa sœur Patricia sur les 10 km. Le premier nommé, a-t-il précisé, est une valeur montante du trail rodriguais et sera à surveiller lors des 12 km du Trail de Rodrigues du 5 novembre. « Richard et Patricia sont issus d'une famille de trailers, où on retrouve le père Gonzague et surtout l'oncle André (Ndlr : vainqueur du Trail de Rodrigues 2014) », a-t-il fait ressortir.

Pour Henrico Louis, l'organisation de la course de dimanche dernier, avec le soutien de l'auberge Le Lagon, a été une réussite. « Nous avons pu réunir une centaine de participants, et ce, malgré la tenue de quelques activités, dont les éliminatoires des Jeux des Femmes. Cela démontre qu'il y a un réel intérêt pour trail. Je dirai même qu'une de nos plus grosses satisfactions cette année aura été la hausse au niveau de la participation. Au nom de la RTA, je remercie tous nos trailers pour leurs fidélités, mais aussi nos membres et tous ceux qui nous soutiennent, dont l'auberge Le Lagon pour l'épreuve de dimanche dernier », a-t-il indiqué.