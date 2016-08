RODRIGUES : Visite d’inspection à la prison de Pointe La Gueule

Une équipe d’inspection des Services des Prisons de Maurice a effectué une visite la semaine dernière à la prison de Pointe La Gueule, à Rodrigues. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du Prison Inspectorate Mechanism en vue d’examiner tous les aspects du fonctionnement des opérations en milieu carcéral. L’équipe, dirigée par le Commissaire adjoint des Prisons, V. Hanumunthadu, a eu des rencontres avec plusieurs cadres, dont le responsable de la Prison de Rodrigues, L. Mudalli, et l’Assistant Superintendant. Les objectifs de l’inspection, les avantages d’un tel exercice et le mode d’opération ont été expliqués.

D’autres rencontres étaient également au programme, notamment avec le Chief Executive de Rodrigues, Davis Hee Hong Wye, le Head Department de la Commission de l’Agriculture, M. Lobind, le Chef Commissaire adjoint de la Rodrigues Regional Assembly, Mme Gaspard Pierre Louis et le Chief of Police, le Commissaire adjoint M. Seebah. Une équipe d’inspection a examiné tous les aspects des opérations du fonctionnement de la prison à Rodrigues, dont la sécurité des cadres et des détenus, la réhabilitation, les effectifs et les ressources, les activités constructives, les programmes efficaces et efficients, les droits humains et les législations. L’équipe était composée de l’Assistant Commissaire des Prisons, R. Lugun, l’Assistant Surintendant des Prisons, P. Bhogun, le Principal Prison Welfare Officer, A. Heeramun, et du Prison Welfare Officer R. Juleemun.

Le président de l’Inspectorate Committee, V. Hanumunthadu, souligne que l’inspection est une des façons les plus efficaces de faire le suivi de la performance d’une institution. « L’accent est mis sur les conditions de détention et le traitement des détenus, la promotion du concept de prison saine, qui permet aux cadres de travailler efficacement en vue de soutenir les détenus et réduire le récidivisme », avance-t-il. Selon le Team Leader et Commissaire adjoint des prisons, R. Lugun, l’exercice s’est déroulé efficacement avec la collaboration des parties concernées, dont les cadres, les détenus, les ONG, les corps religieux et les corps publics. Une présentation des observations de l’équipe a eu lieu à la prison de Rodrigues. Parmi les questions évoquées : la formation des cadres, les facilités séparées pour les femmes détenues, les facilités médicales opérationnelles 24/7, et les inspections régulières par le Health and Safety Officer. Le rapport, qui sera soumis aux autorités concernées, devrait aider dans le design, la conception d’une nouvelle prison et couvrira tous les aspects de détention. Un plan de mise en œuvre sera aussi développé à court, moyen et long termes.