ROLLER — WIFSA WORLD OPEN : Dix jeunes en France le mois prochain

Le club MARCA (Mauritius Artistic Roller Coaching Academy) participera du 29 juin au 3 juillet au WIFSA (World Inline Figure Skating Academy) World Open, qui se déroulera à Dijon, en France. Une équipe de dix jeunes fera le déplacement, accompagnée du président du club, Elvis Cateaux, également entraîneur.

Selon Elvis Cateaux, ces jeunes vivront une expérience unique en représentant la République de Maurice lors de ce WIFSA World Open. « Nous avons préparé ces enfants depuis juillet de l'année dernière. Ils sont tous très heureux de participer à l'aventure. Ce qui fait beau à voir, c'est leur enthousiasme. Les parents sont tous derrière nous et je peux dire que cette grande première est vécue avec beaucoup d'intérêt. Les jeunes sont déterminés et veulent donner le meilleur d'eux-mêmes », a-t-il déclaré.

La compétition sera d'un niveau élevé surtout avec la présence des Français et des Russes, qui sont dans le domaine depuis plusieurs années. « Ce sont de sacrés clients, mais nous sommes tous déterminés à bien faire », a indiqué Elvis Cateaux. Ce dernier a ajouté que son rêve, après sa victoire de juin dernier à Milan en Italie, au WIFSA World Open de la catégorie Recreational Adults, était de former un groupe de jeunes pour défendre les couleurs mauriciennes. « Je tenais énormément à partager cette expérience avec les jeunes en tant qu'entraîneur cette fois. »

Sport et éducation

Ce dernier a ajouté que c'est grâce à une rencontre avec Sheela Baguant, responsable du Shelter for Women and Children in Distress de Curepipe, qu'une aventure sociale MARCA-SHELTER a démarré en juillet de l'année dernière. Il était d'abord question que MARCA apporte son soutien, avec la collaboration de ses membres, sur le plan éducatif avec l'accompagnement des enfants. « Parallèlement, le plaisir de la glisse grisant, nous avons débuté l'initiation des enfants à la discipline, et ce, pour leur plus grand bonheur. Il y a quelque 30 enfants dans ce centre, et notre objectif en nous joignant au centre était de faire vivre à ces jeunes un rêve. Nous remercions Sheela Baguant de nous avoir permis d'apporter notre contribution à l'épanouissement de ces enfants à travers l'éducation et le sport », a déclaré Elvis Cateaux.

Il a précisé que c'est toutefois le 18 décembre dernier qu'a eu lieu le lancement officiel du patinage artistique sur roues au shelter curepipien, en présence de Sévan Mansuy, quatre fois championne de France de Ballet sur glace et aussi pratiquante du patinage artistique sur roues. « Sévan Mansuy avait présenté la discipline au shelter sous le regard émerveillé des enfants », a-t-il souligné. Lors de cette journée où l'éducation tenait une place très importante, Elvis Cateaux n'a pas manqué de rappeler aux enfants que « l'éducation est la richesse des pauvres ». Il en avait profité pour offrir un cadeau à Rachèle, une des enfants du shelter, pour les efforts accomplis dans ce domaine, et dont le rêve est de devenir un jour astro-physicienne.