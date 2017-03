ROOTS OF CHAMARE—NELLA MAGLOU: Pour l’amour de la couture

Autrefois, elle travaillait dans une usine. Mais après avoir déménagé à Chamarel, soit après son mariage, elle peinait à trouver un emploi. C’est ainsi qu’il y a une dizaine d’années, Nella Maglou, mère de trois enfants, décide de suivre une formation en entrepreneuriat. Son amour pour le fil et les aiguilles de même que cette habitude d’être toujours à l’affût d’objets tendances l’ont poussée à ouvrir son propre magasin : Roots of Chamarel. Elle y écoule sacs, objets de décoration, paréos et autres produits esthétiques. La majorité de sa clientèle aujourd’hui est constituée de touristes. Prochaine étape pour cette mère de famille : trouver un hôtel pour écouler ses produits.

Longtemps après son mariage, Nella Maglou était toujours sans emploi. Avec trois enfants à élever, le seul salaire de son époux ne suffit pas pour joindre les deux bouts. Elle décide alors un jour de suivre une formation à la National Handicraft Promotion Agency, aujourd’hui connue comme la SEHDA. « Je me suis dit qu’il fallait que je développe un travail par moi-même car à Chamarel, il n’y avait pas d’opportunités d’emploi. » Elle commence donc à confectionner des sacs, qu’elle vend en petites quantités. « La formation m’a aidée à parfaire mes connaissances en couture. » C’est grâce en grande partie à son mari qu’elle a pu construire un espace pour exposer et écouler ses produits. « Mon mari m’a beaucoup encouragée et soutenue dans ce projet. Il travaillait autrefois dans une usine sucrière. Quand il a eu son VRS, il y a quelques années, il a investi son argent dans le magasin. » Roots of Chamarel a ainsi ouvert ses portes sur la route royale, à Chamarel, depuis quatre ans. En outre, son magasin se trouvant juste devant sa maison, elle peut faire la cuisine et s’adonner à d’autres tâches ménagères.

Les sacs de Nella Maglou sont des créations très originales. Elle s’approvisionne en tissus dans la capitale avant de les transformer en produits à valeur ajoutée. « Il y a des tissus pour lesquels j’ai un coup de foudre dès que je les vois. Je les achète et je les garde jusqu’à ce que je sois inspirée par un modèle. Il y a d’autres sacs où j’utilise de la peinture acrylique pour représenter des fleurs hibiscus, des dodos ou d'autres dessins évoquant la beauté de notre île. Je couds aussi des paréos et des étuis pour lunettes. J’achète en outre des perles, des coquillages et des oursins pour créer des bijoux fantaisie. » Mais pour attirer davantage de clients, cette femme entrepreneur achète aussi d’autres produits, tels des vêtements, des lunettes solaires et autres objets artisanaux d’intérêt touristique, qu’elle revend dans son magasin.

La majorité de la clientèle de Roots of Chamarel sont des touristes qui se rendent à la Terre des sept couleurs et dans les restaurants alentours. Nella Maglou a recruté une personne comme vendeuse alors qu’elle s’occupe de la confection des sacs. Son entreprise est-elle rentable ? « On peut dire que oui, même si c’est assez saisonnier. En hiver, il y a moins de touristes qui passent. »

À présent, la mère de famille dit lorgner les hôtels, espérant pouvoir écouler ses articles dans l’un d’eux. Elle compte aussi diversifier ses produits. « Je pense créer des tableaux en utilisant la terre des sept couleurs. Et j’espère aussi à l’avenir pouvoir employer d’autres personnes pour fabriquer plus de sacs. »