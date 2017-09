ROSANNA DAVISON : La cuisine végane, pour ma vitalité physique et mentale

Cela fait sept ans que Rosanna Davison, Miss Monde 2003, mannequin, chanteuse et fille du chanteur irlandais Chris de Burg (star de la chanson dans les années 1980, interprète de l'indémodable "Lady in Red") a renoncé aux produits animaux, préférant bénéficier de toute la richesse nutritionnelle des végétaux. Pour la belle blonde de 33 ans, nutritioniste qualifiée et auteure de "Eat yourself fit" et "Eat yourself beautiful", la cuisine végane n'est pas sans saveur. Mine radieuse avec un maquillage au naturel, des solaires rondes futuristes et une robe bustier rose poudré aux imprimés floraux mettant en valeur sa silhouette fine et élancée et sa poitrine généreuse, la reine de beauté qui s'apprêtait ce mardi-là à s'envoler pour les Seychelles, a accueilli la presse pour une petite séance culinaire au jardin du Constance Prince Maurice à Poste de Flacq. L'hôtel a commencé sa collaboration avec la nutritioniste pour étoffer ses recettes et répondre à la demande veggie, saine et sans gluten. À la fin de cette séance culinaire, Rosanna a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur son mode de vie sain.

Quelles sont les raisons qui vous ont motivée à devenir végane ?

Je suis végane depuis six ou sept ans. Mais cela fait de longues années déjà que j'ai commencé à adopter un mode de vie végétarien. J'ai fait le choix de devenir végane à la fois par amour pour les animaux et pour la cuisine végétarienne. L'élément déclencheur s'est produit au collège lors d'une expérience collective en classe de cuisine. Après avoir choisi de tenter le véganisme pendant une semaine, je me suis sentie tellement bien: mon taux d'énergie était élevé, je dormais mieux, je me sentais mieux et j'avais connu une nette amélioration de ma clarté mentale. Et alors je me suis dit "ok I might try this because this type of eating suited me". Grâce aux différentes recettes que je compose, j'obtiens tous les nutriments que mon corps a besoin. Mais nous sommes tous différents. I'm not saying it suits everybody but I think it only has suited me.

Mais le véganisme va au-delà de l'alimentation. Vous qui êtes model, vous devez toujours afficher un maquillage impeccable ou vanter les produits cosmétiques. Alors comment choisissez-vous vos produits ? Est-il ethique pour une végane d'utiliser des produits cosmétiques testés sur les animaux ?

Je sais mais pour le moment je me focalise plus sur l'alimentation. Comme je suis model, il est très difficile pour moi de choisir mes propres cosmétiques ou d'imposer des produits qui correspondent à mon mode de vie, ceux certifiés vegan, "cruelty-free" lorsque je dois travailler avec certaines marques. Mais j'essaie du mieux que je peux d'utiliser des produits non testés sur les animaux.

Vous ne consommez aucun aliment provenant du règne animal : pas de produits laitiers ou des dérivés d'animaux ? Être végane peut-il avoir des conséquences sur la santé, comme avoir des carences ?

Tout est dans l'équilibre et comment composer son assiette pour répondre aux besoins de l'organisme et bénéficier pleinement de l'énergie vitale naturellement présente dans les aliments vegans. Veiller, par exemple, à l'apport en protéines, fibres, enzymes, etc. En le maîtrisant, on y bénéficie de toute la richesse nutritionnelle des végétaux.

Qu'aimez-vous manger ?

L'avocat, le citron, les noix, les légumes verts et les flocons d'avoine sont largement présents dans mon assiette. J'aime aussi les blueberries. En Irlande, nous consommons beaucoup de soupe lorsque la température tombe. Je prépare aussi quotidiennement les smoothies et les emporte avec moi lorsque je vais au gym, ainsi que de la poudre protéinée.

Dans une interview, vous dites que vous élèverez vos enfants comme des vegans…

Je n'ai jamais dit cela. Je sais que c'était dans le cadre d'une interview mais mes propos ont été déformés. Je vais probablement encourager mes enfants à faire leur propres choix. I think it's very important for children to get all the nutrients they need. That means including fish. If I have kids in the future, I will think about it but I think it's important to give people the informations but then let them choose for themselves when they are old enough.

Qu'aimez-vous manger particulièrement lorsque vous venez à Maurice ?

J'aime la cuisine indienne, la cuisine créole, les currys et les épices locaux. I love Indian ocean flavours: the chutneys that many mauritian chefs make, like pineapple chutney...

À part votre métier de nutritioniste et de modelling, que faites-vous d'autre ?

Apart from working with some really nice brands, I also do lots of talks, seminars, cookery demos and all that.