ROSANNE ANDRÉ (LEADER DU MIR) : Rodriguais bizin lib pou li devlop so potansiel

Rosanne André, leader du Muvman Indepandantis Rodriguais (MIR), se démarque des autres dirigeants politiques de Rodrigues. Pour les deuxièmes élections régionales consécutives, à la tête de son parti, elle brigue les suffrages rodriguais même si, valeur du jour, son message semble tomber dans l’oreille d’un sourd. Malgré tout, elle croit fermement que la seule voie menant à l’épanouissement de son île demeure l’émancipation politique, soit l’indépendance. Sans avoir froid aux yeux, elle le clame tout haut.

Rosanne André, leader du Muvman Independantis Rodriguais, se présente comment à l’électorat de Rodrigues, alors que ce parti évolue à l’ombre de deux autres formations qui dominent l’échiquier politique régional ?

Rosanne André est une jeune Rodriguaise de 36 ans, militante convaincue et pleinement engagée dans la lutte en faveur de l’indépendance de Rodrigues depuis 2010. Je crois que l’avenir de mon île passe par cette étape d’émancipation politique, que les partis traditionnels évitent à tout prix d’envisager. Ces partis évoluent dans une zone de confort qu’ils ne veulent nullement quitter. Je sais qu’un jour la population comprendra ce que c’est que l’indépendance. Pour ma part, avec les élections régionales de dimanche prochain, ce sera la deuxième fois que je me présente sous la bannière du Muvman Independantis Rodriguais.



Qui a poussé la jeune Rodriguaise que vous êtes à vous engager dans la politique alors qu’à cet âge, il y a probablement autre chose à faire dans la vie ? Pourquoi avez-vous choisi de faire de la politique ?

Le peuple Rodriguais a toujours entretenu ce désir d’indépendance et de libertés politiques. Le mouvement pour l’indépendance s’est concrétisé avec la création d’un parti politique en 2010, d’où la présence du Muvman Independantis Rodriguais. L’idée de l’indépendance a fait son chemin au sein de la population. De plus en plus de gens prennent conscience de l’importance de cette étape dans le développement d’un peuple. Il y a surtout les jeunes qui comprennent mieux l’enjeu et les avantages d’être une nation libre et souveraine.

Quel regard jetez-vous sur votre île en cette période où la campagne électorale bat son plein et où les promesses des partis traditionnels ne manquent pas ?

De prime abord, il y a la question de la fourniture d’eau. Le Rodriguais — peu importe son âge ou son statut social — fait face à cette dure réalité, et ce, en dépit des promesses. Le problème d’eau n’est pas encore résolu. Puis, l’économie ne décolle toujours pas et le taux de chômage demeure très élevé. Chaque jour qui passe, l’exode se présente comme la seule alternative pour sortir de la misère. La conséquence se traduit par la fuite de nos têtes pensantes. Et ne parlons pas de la dégradation de notre écosystème. Rodrigues est une île dotée d’une richesse maritime. Mais qu’a-t-on fait pour développer l’économie océanique ? D’autre part, il y a une mauvaise utilisation de nos ressources humaines.

Depuis des années l’on dénonce la connexion Internet lente, des contraintes au niveau de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire. Cependant, “zero plonbaz” jusqu’ici dans la réalisation de ces projets. Le tourisme souffre de ces carences politiques et administratives, tandis que des difficultés se présentent pour des entrepreneurs. Il y a également des problèmes au niveau de l’éducation et de la politique énergétique. Rodrigues est une économie enclavée avec une ouverture restreinte sur le monde.

Comment voulez-vous dès lors que Rodrigues s’en sorte et que les Rodriguais se sentent bien et puissent vivre heureux sur sa terre ? Tant que le Rodriguais n’est pas libre politiquement, il ne pourra résoudre tous ces problèmes. Rodriguais pa lib e Rodriguais bizin lib pou li kapav devlop tou potansiel ki li ena pou so prop bonheur.

Quelle importance est attachée à ces élections régionales ?

Ces élections sont importantes pour le peuple de Rodrigues. Si le peuple plébiscite un ou plusieurs candidats du Muvman Independantis Rodriguais, la première chose que l’on fera sera de faire passer une motion pour un référendum au sujet notre statut politique. Ce référendum devra se faire sous la supervision d’instances internationales en vue d’aboutir à l’indépendance totale de Rodrigues.

Pourquoi voulez-vous l’indépendance totale de Rodrigues ? Pensez-vous que Rodrigues est prête à accéder à ce statut politique ?

Tour d’abord, comme tout peuple du monde, les Rodriguais ont le droit légitime de disposer eux-mêmes de leurs ressources et d’avoir un gouvernement par consentement en tant que peuple libre parmi les autres nations du monde. Actuellement ce n’est pas le cas à Rodrigues.

Deuxio, depuis que le peuple Rodriguais a eu le droit de vote, nous avons voté pour des députés, des ministres à l’Assemblée nationale et, depuis 2002, un gouvernement régional pour résoudre les problèmes des Rodriguais.

Ce changement au statut d’autonomie a permis certains développements mais n’a pas résolu les problèmes fondamentaux. Comme je l’ai dit plus tôt, Rodrigues fait face à de graves problèmes. Tout ceci découle d’un manque d’égard de l’État mauricien vis-à-vis de Rodrigues et aussi du fait que les décisions importantes pour notre île sont prises à Port-Louis au lieu de Port-Mathurin. Malgré l’autonomie, le vrai centre de pouvoir pour apporter un vrai développement au sein de notre île se trouve à Maurice.

On se demande pourquoi la majorité de nos politiciens persistent à croire en la volonté du gouvernement mauricien à concrètement aider Rodrigues pour rattraper son retard, alors qu’on peut clairement constater l’inefficacité de cette position. Nous sommes réduits à devoir à chaque fois supplier pour ne pas dire mendier Port-Louis afin qu’il respecte son engagement pris depuis son indépendance, c’est-à-dire aider pleinement Rodrigues à rattraper le retard dans son développement. Vous savez, cela fera bientôt 50 ans, 50 longues années que l’on tente de rattraper ce retard. Au rythme auquel vont les choses, je me pose légitimement la question de savoir si on y parviendra même dans 50 autres années.

Les Rodriguais ont la volonté et les compétences requises pour diriger et développer leur île pour le bien-être de tous. Alors pourquoi ne pas être indépendants ?