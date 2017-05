ROSE-BELLE : Un policier victime d'un délit de fuite

La police de Rose-Belle recherche une voiture de couleur rouge impliquée dans un délit de fuite hier soir sur le rond-point de Gros-Bois. La victime, un inspecteur de police de 39 ans affecté au poste de Rose-Belle, explique, dans sa version des faits, qu'il rentrait chez lui, à Trois-Boutiques, lorsqu'une voiture a percuté sa moto, le faisant tomber de son véhicule. Bien que blessé, le policier a cependant pu noter une partie du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule du fuyard.

Ses collègues l'ont transporté à l'hôpital Nehru, à Rose-Belle, mais la victime a préféré signer sa décharge. Il a ensuite regagné son lieu de travail, où il a subi un alcotest, qui s'est révélé négatif. Sa moto a été réquisitionnée pour les besoins de l'enquête; elle sera examinée par la SOCO jeudi. Entre-temps, les enquêteurs ont entrepris des vérifications auprès de la NTA sur la base des numéros de la plaque d'immatriculation fournis par la victime, mais ceux-ci se sont avérés inexistants. La police compte se tourner vers les garages de la région, où le chauffeur a peut-être fait réparer son véhicule. L'enquête se poursuit.

PRISON DE PETIT-VERGER

Il est agressé par un codétenu

Le détenu Saif Fazil M., incarcéré à la prison de Petit-Verger, a affirmé avoir été victime d’une agression dans la matinée de mardi. Il s’est confié à un garde-chiourme qui faisait sa ronde au block D. Selon la victime, une dispute a éclaté entre lui et un dénommé Govinden. Ce dernier, connu pour son tempérament violent, l’aurait giflé et lui aurait donné des coups de poing au ventre. Il aurait menacé la victime de ne pas rapporter l’affaire à la direction sinon il devra faire face à des représailles. Même s’il s’est plaint de douleurs, Saif Fazil M. avance qu’il n’y a eu aucune trace de blessures sur son corps. Il a été conduit au dispensaire de la prison où un médecin l’a ausculté. Ce dernier lui a prescrit des médicaments.

Le garde-chiourme a fait une entrée dans le livre de la prison sur cet incident et il a rapporté l’affaire au poste de police de Pointe-aux-Sables qui a ouvert une enquête. La police compte interroger la victime et le dénommé Govinden avant la fin de la semaine.