ROSE-BELLE—TENTATIVE DE MEURTRE: Un jeune de 18 ans poignarde sa belle-mère

Yadavesh Seegoolam, 18 ans, a été arrêté pour tentative de meurtre sur sa belle-mère de 38 ans. À la suite d’une altercation mardi soir, le jeune homme s’est saisi d’un couteau avant de lui assener plusieurs coups. Grièvement blessée, la trentenaire a été transportée d’urgence à l’hôpital Nehru où son état de santé est jugé inquiétant. Elle n’est pas en état de consigner sa version des faits.

La fille de la victime, âgée de 15 ans, a par la suite apporté un éclairage sur le motif de cet acte. L’adolescente a raconté avoir fait la connaissance de Yadavesh Seegoolam en août 2015. Très vite, elle est tombée amoureuse de ce marchand ambulant, habitant Union Park. Tous deux ont eu des relations intimes suite auxquelles l’adolescente est tombée enceinte. Cette dernière, qui a donné naissance à un garçon âgé maintenant de six mois, est restée sous le toit de sa mère, alors que le père du nourrisson lui rendait visite de temps en temps. Depuis la naissance du bébé, soutient-elle, Yadavesh Seegoolam la maltraitait et lui menait la vie dure.

Dimanche, le suspect l’a une nouvelle fois agressée et elle a dû se rendre à l’hôpital. Elle a ensuite porté plainte contre lui pour “Domestic violence” et réclame un “protection order” de la cour. Mardi matin, l’adolescente était chez sa mère, en compagnie de son bébé et de ses petits frères et sœurs, quand son bourreau s’est pointé. Ce dernier a tenté d’entrer dans la maison, mais elle l’en a empêché. Cependant, Yadavesh Seegoolam, qui est parvenu à entrer par une fenêtre, a bousculé l’adolescente et l’a menacée de mort. Entre-temps, la mère de l’adolescente revenait à la maison et le suspect a pris la fuite. Mais, ce dernier est revenu à la charge dans la soirée, quand il a poignardé sa belle-mère qui tentait de protéger sa fille et son petit-fils. Après avoir commis son forfait, il a pris la fuite avant d’être arrêté quelques heures plus tard. Il était attendu au tribunal de Mahébourg ce mercredi pour son inculpation provisoire.