ROSE-HILL—Voiture incendiée : deux individus recherchés

Deux individus soupçonnés d’avoir incendié la voiture d’une habitante de Rose-Hill sont activement recherchés par la police. Dans sa déposition consignée hier soir au poste de Rose-Hill, la victime, une femme de 33 ans qui travaille à son propre compte, a déclaré qu’aux alentours de 2 heures du matin elle a entendu un grand bruit provenant du parking en face de sa maison, où elle avait garé sa voiture. Lorsqu’elle est sortie pour aller voir, son véhicule était en feu. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et ont pu maîtriser l’incendie.

Une voisine a expliqué aux policiers qu’elle a vu deux hommes masqués lancer un liquide sur le véhicule avant de prendre la fuite. La voiture est estimée à Rs 375 000.

CAMP-DIABLE: Une somme de Rs 56 000 et des bijoux emportés

Des bijoux, une tablette, un sèche-cheveux, une montre, des vêtements et une somme de Rs 56 000 ont été emportés hier soir par des malfrats chez un habitant de Morcellement Savannah, Camp-Diable.

VACOAS: Des bijoux et des montres volés chez un ingénieur

Un ingénieur âgé de 31 ans, employé dans une firme privée, habitant Morcellement Bahadoor, Vacoas, a été victime d’un vol hier soir. Les voleurs ont fait irruption chez lui et ont emporté un téléphone portable, deux montres, des bijoux et des parfums. Le tout est estimé à Rs 75 000.

PITON: Portables bague en or volés

Une jardinière, âgée de 42 ans, habitant la cité NHDC, Mapou, a consigné une déposition au poste de police de Piton hier et a déclaré que deux téléphones portables, trois bagues en or et un laptop ont été emportés de chez elle. Elle a estimé les objets à plus de Rs 50 000.

PHOENIX: Un employé de la CWA attaqué

Un employé de la Central Water Authority (CWA) habitant Clairfonds, Vacoas, qui marchait le long de la route principale de la localité, a été attaqué vers 23 h hier soir par deux individus qui circulaient à moto. Arrivé à sa hauteur, le passager en croupe a arraché sa chaîne en or avant que le véhicule ne prenne la fuite.

PLAINE-VERTE: Trois arrestations pour vol de bijoux

Mohamed Ashad Dilmahmode, 31 ans, habitant la rue Paul Taureau à Sainte-Croix et Mohamad Yassine Dilmohamed, 34 ans, domicilié lui à la rue David, Port-Louis, ont été arrêtés hier après-midi par la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord. Ces deux récidivistes notoires sont soupçonnés d’avoir dérobé hier dans la journée un téléphone et des bijoux d’une valeur de Rs 38 000 chez une habitante de la localité. Ils sont passés aux aveux. Une partie des bijoux volés a été retrouvée. Les suspects ont raconté aux enquêteurs qu’ils ont surveillé de près les mouvements de la propriétaire de la maison à Plaine-Verte avant de passer à l’action. Ils devaient comparaître devant le tribunal de Port-Louis aujourd’hui sous une charge provisoire de vol.

Un troisième homme a été arrêté ce matin après que les deux récidivistes ont balancé son nom comme étant celui qui aurait acheté les bijoux volés.