ROSHI BHADAIN : « Eviter de nouveaux scandales BAI »

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, a dit accueillir favorablement les amendements apportés à la Banking Act dans le Finance Bill. Il a soutenu que ces nouvelles mesures serviront à « éviter de nouveaux scandales comme celui de la BAI ». « Il y aura plus de transparence et les mesures apportées feront en sorte que le système financier soit protégé », a-t-il soutenu. Son intervention a toutefois suscité de vives tensions chez des membres de l’opposition. Ceux du MMM devaient scander « to ti bizin demisione twa » ou alors « al plore ». Roshi Bhadain leur a rétorqué tout sourire « vinn fer lalians ar mwa ». Cette altercation verbale a nécessité de nombreuses interventions du Deputy Speaker, Adrien Duval, afin de calmer les ardeurs, l’opposition estimant que le ministre de la Bonne gouvernance avait fait des remarques inappropriées sur le député Reza Uteem.

Le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, qui est intervenu après, s’est appesanti sur les amendements à la CEB Act, en expliquant que trois compagnies seront créées et seront des filiales du CEB. Elles s’occuperont de l’énergie renouvelable, de l’installation de la fibre optique sur les lignes du CEB et des travaux auxiliaires. « Ces nouvelles compagnies donneront l’occasion à des techniciens compétents d’apporter leur savoir-faire et plus d’emplois seront créés ». Le ministre des Services publics a aussi annoncé une série de projets qui seront enclenchés par le CEB afin d’améliorer la qualité des infrastructures électriques. Parmi, des travaux dans les centrales de St-Louis, La Chaumière et Henrietta, l’installation de nouvelles lignes de 66 kw afin de parer aux problèmes de coupures d’électricité ou encore des dispositions prises pour affronter les cyclones.

Le député de la circonscription N° 15 Raffick Sorefan n’a pas vu d’un bon œil les amendements à la Banking Act, qui donnent des pouvoirs à la banque de Maurice « to make rules which shall not require the approval of the minister of Finance ». Raffick Sorefan soutient que le ministre de tutelle « should be answerable to the House ».

Le ministre des Affaires, de l’Entreprise et des Coopératives, Sunil Bholah, a salué les amendements à la Co-operatives Act pour que les Cooperative Credit Unions se conforment aux règlements de la Financial Intelligence unit (FIU). Il a soutenu que cet amendement apporté est cohérent car il permet au Registrar of Companies d’avoir plus de contrôle sur les Cooperative Credit Unions.

Le député Kavi Ramano (N° 18) a quant à lui mis en garde sur les abus dans le secteur immobilier et sur le besoin que ces amendements au Finance Bill soient plus rigides pour parer à tout type d’injustice dans ce secteur.