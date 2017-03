Roshi Bhadain: “La FSC a fait son travail comme il le faut”

S’expliquant sur le fonctionnement de la Financial Services Commission (FSC) alors qu’il était le ministre de tutelle du régulateur du secteur financier, Roshi Bhadain affirme que c’est en toute indépendance que la FSC a décidé de l’octroi des licences, notamment dans le cas d’Álvaro Sobrinho. C’est ce qu’il a fait ressortir lors d’un point de presse, vendredi, où il s’en est pris à l’actuel ministre de la Bonne Gouvernance à la suite des propos de ce dernier à son encontre et à l’encontre de son ancien conseiller, Akilesh Deerpalsing, dans la presse, cette semaine.

S’appuyant sur ses expériences d’avocat, il avance que la FSC a “fait son travail comme il le faut.” Et de rappeler qu’«aucun ministre ou même le Premier ministre ne peut donner d’instructions à la FSC.» Selon lui, à travers son communiqué de presse, dont il cite plusieurs extraits, la FSC est venue démontrer à quel point le ministre de tutelle a dénigré cette instance.

Roshi Bhadain rappelle que dans l’affaire Alvaro Sobrinho, la FSC a affirmé que “all the applications were supported by all the necessary documents ( )” et a aussi demandé des informations supplémentaires concernant une “issue” qu’elle voulait éclaircir avant d’accéder à la demande à la suite des explications fournies par le demandeur. Ce n’est que par la suite que la FSC a appris que le demandeur fait l’objet d’une enquête.

Roshi Bhadain soutient, de même, que si la FSC est revenue vers la compagnie locale, elle devait apprendre en février 2017 que l’enquête en cours a “reportedly uncovered a pattern of unsecured loan” et que le demandeur était accusé de corruption. D’où la demande de l’institution aux «licensees» de ne pas aller de l’avant avec l’opération de la compagnie, explique-t-il, demandant “qui était le ministre de la Bonne Gouvernance en février 2017?”

Le leader du Reform Party qualifie ainsi les propos du ministre de la Bonne Gouvernance “d’allégations gratuites et diffamatoires.” Évoquant des dossiers déjà connus contre Sudhir Sesungkur, dont la plainte pour détournement à Mazars, son implication dans Apostle International Management Services et sa déclaration pour justifier le non-recours au Procurement dans la Biscuit Gate, il allègue de même que Sudhir Sesungkur aurait détourné Rs 8 millions d’Alliance Associates (aujourd’hui devenu Baker Tilly Alliance Associates) avant derembourser Rs 6 millions.

Selon lui, de par ses agissements dans le passé, l’actuel ministre des Services financiers ne peut pas assumer cette fonction. Il affirme que le Premier ministre Pravind Jugnauth est au courant des démêlés de Sesungkur avec la FSC et de son affaire en Cour. “Or, il l’a tout de même nommé ministre des Services financiers”, dit-il.

Estimant qu’avec ses agissements, Sudhir Seesungkur est en train de détruire la FSC et utiliserait sa fonction pour des règlements de comptes politiques, il réclame sa révocation. Autrement, il promet d’autres révélations sur le ministre de la Bonne Gouvernance. Roshi Bhadain, qui a pris la défense de son ex-conseiller et ancien consultant à la FSC, annonce également que dans le cadre des insinuations faites par Sudhir Seesungkur à son encontre, Akilesh Deerpalsing déposera une “plaint with summons.”



SUDHIR SESUNGKUR: “Mon ministère suit cette affaire de près”

“Je pense qu’il faut dépassionner ce problème car le secteur des services financiers est vital à l’économie. Cela affecte l’image du pays. Ce qui s’est passé à Maurice se passe aussi dans d’autres centres financiers à travers le monde. Nous n’avons pas de visibilité à 100%. Toutefois, il y a aussi le rôle important de la Financial Services Commission (FSC) dans cette affaire. Quoique je n’exprime aucun doute sur le fonctionnement de la FSC, mon constat est indépendant. Il y a un manque d’équilibre dans le travail effectué par cette instance. Toute cette situation s’est produite alors que je n’étais pas ministre. Mon ministère suit de près tout le problème pour voir quelles sont nos faiblesses et faire une évaluation de la situation. De cette façon, on pourra trouver des moyens de nous améliorer et rendre la FSC une institution plus solide. Notre juridiction est régulée par des lois et nous employons le processus Know Your Client avant qu’un investisseur décide d’injecter son argent à Maurice. De plus, un Customer Due Diligence est aussi effectué. Un problème peut aussi survenir par une erreur de jugement.”

Sollicité à plusieurs reprises pour un commentaire, un des directeurs du Management Company DTOS, filiale du groupe IBL, qui est en relation avec l’homme d’affaires Sobrinho, est resté injoignable.

Par ailleurs, sept voitures ont été vendues par la compagnie Axess à Alvaro Sobrinho. Contacté pour une déclaration, la compagnie soutient respecter les règles de confidentialité et la protection des données, ajoutant ne pouvoir révéler les informations sur ses clients.