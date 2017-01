Roshi Bhadain lance le Reform Party

L’ancien ministre de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, qui a refusé de faire partie du gouvernement sous le Prime Ministership de Parvind Jugnauth, a procédé au lancement de son parti. Cétait lors d’un point de presse à Voilà Bagatelle dans la soirée d’hier. Le Reform Party, avec pour symbole un lion et les couleurs jaune et bleu, a vu le jour avec pour leader Roshi Bhadain une semaine après sa démission avec fracas du MSM. Le lion symbolise la protection de son territoire, a-t-il dit.

Face à la presse, Roshi Bhadain a annoncé plus de 2 500 adhérents sur Facebook à hier soir. Tout en affirmant que la stratégie de ce nouveau parti sera définie en temps et lieu, il a soutenu que l’avènement du Reform Party représente un nouveau mouvement d’alternance en vue de mettre un terme à un système politique archaïque. Il a mis l’accent sur la jeunesse et les ides nouvelles pour placer Maurice en orbite.

Le leader du Reform Party prévoit la tenue d’un rassemblement vendredi prochain. Il se prépare pour une tournée dans 47 villages et villes en vue d’établir le contact avec la population et jeter les bases de son parti. Il affirme que des parlementaires mais aussi des jeunes des partis d’opposition ont montré un intérêt particulier pour son parti.

Quand à son action à l’Assemblée nationale, Roshi Bhadain a laissé entendre qu’il compte dénoncer de manière systématique « cette mafia qui opère au sein du gouvernement ». Il déplore la nomination de Gérard Sanspeur en tant que Chairman de la FSPA, qui se retrouve sous la tutelle du ministère des Finances.