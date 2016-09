ROTARACT DE QUATRE-BORNES: L’Association SOS Solidarité Maman célébrée

Le Rotaract de Quatre-Bornes, partenaire du Rotary de Quatre-Bornes, a organisé une journée récréative samedi dernier à l’Association SOS Solidarité Maman, qui opère comme une institution pour les habitants de Camp-Levieux et de Rose-Hill depuis des années. Les activités comprenaient le contrôle médical, la donation des matériels scolaires de base et un déjeuner avec les 80 enfants et le personnel de l’Association. L’objectif principal de cette institution est de promouvoir l’enseignement préprimaire et primaire aux enfants issus de familles confrontées à des difficultés financières, afin de réduire l’analphabétisme dans cette zone.