THE ROTARY FOUNDATION CENTENNIAL CUP: Malak El Moolook d'entrée

Les nouvelles unités de Ramapatee Gujadhur brillent d'entrée. Elles sont trois qui l'ont déjà emporté dès leur première sortie. On retrouve en lice un certain Malak El Moolook, qui paraît capable de leur emboîter le pas. Malak El Moolook, c'est peut-être un nom qu'il faudra retenir cette saison. Ce cheval s'est frotté à de bons chevaux de sa génération. S'il n'a pas brillé au haut niveau, il a néanmoins réalisé quelques belles performances. S'il devrait tenir les 1600m au Champ de Mars, il sera à l'aise sur 1400m pour une reprise. Il a été soigneusement entraîné pour progresser au fil des semaines. Lors de son barrier trial, il s'est contenté de courir à son aise sans être sollicité. Pour notre part, il nous a laissé une très bonne impression et on fait de lui le vainqueur de cette course principale de la quatrième journée.

Le danger pour lui viendra sans doute des deux chevaux qui ont participé à la Duchesse 2017, à savoir Rap Attack et Mountain Master. Le premier nommé, on le sait, n'était pas fin prêt pour son premier rendez-vous. Il a couru décroché avant de terminer sur une plaisante note. Cette course ne peut que lui avoir fait du bien. Il porte des œillères, un harnachement avec lequel il a déjà couru en Afrique du Sud. Il lui avait permis de courir assez proche des meneurs, mais il n'avait pas accéléré par la suite. Espérons que tel ne soit pas le cas cette fois.

Mountain Master, d'après son entraîneur et son jockey, aurait pris une part active à l'arrivée de la première classique s'il n'avait pas été malheureux dans la ligne droite finale. Le cheval a travaillé sur 800m jeudi matin. Il est le top-weight de la course et rendra du poids à tous ses adversaires. On peut considérer qu'il possède l'avantage d'une course dans les jambes.

Gilbert Rousset présente deux chevaux, King's Knight et Cherish The Charm. Le premier nous avait déçu à sa reprise, mais disons qu'il a l'excuse d'avoir eu une course difficile à l'extérieur. Il n'est pas mieux loti au niveau de la ligne, mais il ne nous surprendrait pas si jamais c'est lui qui emmène le peloton. C'est la tactique qu'il devra choisir pour ne pas être contraint à faire les extérieurs.

Cherish The Charm sur 1400m, c'est un pari osé. Mais on croit que cette course lui servira de tremplin pour un engagement plus précis.

Le Perdrau de service, Olympic Bolt, a vu sa préparation retardée après un petit bobo. C'est un vainqueur de cinq courses qui semble prêt pour ses débuts. Il préfère cependant une distance allongée, mais pour une reprise cela devrait aller. On note que Fortissimo court pour la troisième fois en quatre semaines. Difficile de le recommander pour la victoire. Par contre, Top Jet peut bien s'exprimer sur le sprint comme il l'a déjà fait. S'il ne rencontre pas de problème, il pourra aspirer à une place dans le quarté. Greys Inn Control, qui est passé chez Simon Jones, ne possède pas une chance de premier ordre.

La victoire, elle devrait revenir à Malak El Moolook.

LES AUTRES COURSES

Gujadhur en force

1. L'entraînement Gujadhur, qui est très bien représenté dans les différentes épreuves, peut débuter cette journée sur des chapeaux de roue avec Chap Trap. Ce coursier n'avait pas été surclassé à sa reprise lors de la journée d'ouverture malgré un parcours difficile en épaisseur. Il est placé à la corde, ce qui nous laisse penser qu'il aura un parcours plus tranquille sur les barres. Steven Arnold étant un jockey très patient, il saura attendre le bon moment pour le lancer. On le voit s'imposer dans ce lot largement à sa portée. Alberts Day est celui qui pourrait profiter de la moindre défaillance du favori. Il avait trouvé en Cape Horn un adversaire de taille à sa reprise mais on est d'avis qu'il sera plus percutant avec une course dans les jambes. The Blue Streak peut s'octroyer un accessit, lui qui n'a peut-être pas aimé l'état de la piste lors de la première journée. Petite mention pour Mighty Lion, qui doit opter pour des forcing tactics pour mettre toutes les chances de son côté.

2. Ils ne sont que sept au départ de ce 1365m. On prend le risque d'accorder moins de chance à Dark Liability et le nouveau Harry's Silver. Des cinq autres qui restent, on dira que Harryhopeithappens est plus capable d'accrocher une place que lutter pour la victoire. Ce cheval a tendance à surfaire durant un parcours et manque de jus sur la fin. Lord Al essaiera d'imposer sa loi en dépit de son numéro 7 à l'extérieur. S'il ne doit pas s'user, il pourrait aller jusqu'au bout. À l'entraînement, Criss Cross Man n'est pas passé inaperçu. Il reste sur deux victoires et peut ajouter une troisième réussite à son palmarès. Plain Of Wisdom vient d'un établissement dont la majorité des chevaux sont en forme. Il a déjà une course dans les jambes et mérite d'être bien considéré. It's My Party avait été gêné à sa première sortie. On le voit bien négocier la distance pour faire l'arrivée et même avoir le dernier mot.

3. No Resistance avait été rattrapé la dernière fois et il essaiera d'aller jusqu'au bout de la ligne droite cette fois. Il y a peut-être l'état de la piste qui avait joué en sa défaveur. Sur un bon terrain, il vendra chèrement ses chances. Mais il devra compter avec Rebel's Game, qui avait été desservi par un parcours en épaisseur la dernière fois. Le cheval de Ricky Maingard a eu la chance d'obtenir l'as au tirage des lignes. Nul doute qu'il fera tout pour en tirer profit et on ne sera pas surpris de le voir imposer sa loi cette fois. Jay Jay's Wild pourrait aussi se mettre au diapason pour le commandement vu qu'il est placé au numéro 2. Reste maintenant à savoir s'il est le plus rapide des trois. Mais si jamais il y a lutte à l'avant, c'est un finisseur qui émergera dans la ligne droite. Il sont plutôt nombreux à pouvoir se manifester. En premier, il y a Aware, qui avait terminé en puissance derrière Entree la dernière fois. Kurundu, dit-on, a été spécialement préparé en vue de cette course et on doit le respecter. On a aussi choisi Rock Hard pour faire partie du quarté car il devrait être plus à l'aise avec 100m additionnels cette fois.

4. Il est quelque part difficile de pronostiquer contre Entree après sa brillante démonstration de la première journée. Mais les courses étant ce qu'elles sont, rien n'est gagné d'avance. Force est de constater qu'avec une très bonne ligne, la deuxième, Entree devrait obtenir un parcours de rêve et s'il ne l'emporte pas, c'est qu'il aura trouvé plus fort que lui sur sa route. Phiri E Kwatile est, lui, un vainqueur de la deuxième journée alors que son entraîneur ne le pensait pas suffisamment prêt pour la gagne. Il semble contraint à opter pour la même tactique vu qu'il n'a pas été gâté par le tirage au sort des lignes. Sa tâche s'annonce plus difficile. Du côté des Gujadhur, c'est Kemal Kavur qui a été privilégié. Ce cheval était arrivé précédé d'une bonne réputation, mais il est toujours à la recherche de sa forme sud-africaine. Espérons qu'il montre un tout autre visage. The Big Easy avait émerveillé la saison dernière avant de se blesser. Il s'est montré difficile à Port-Louis et le parcours risque d'être un peu court. Pierneef pourrait finalement être le plus sérieux adversaire d'Entree, lui qui avait terminé deuxième derrière Mootahadee.

5. Answeringenesis vise la passe de cinq. Le sprinter de Preetam Daby avait eu à lutter jusqu'au bout la dernière fois pour conserver son invincibilité. Mais gageons qu'il n'était pas au mieux de sa forme et que cette course lui a fait du bien. Il monte encore une fois en valeur et aura sur sa route des chevaux ayant un meilleur rating que lui. Justement, le numéro 1 Silver Snaffles mérite le respect, lui qui a failli jouer un mauvais tour aux favoris dans la Duchesse. Il a été raccourci, mais il est en mesure de sortir le grand jeu sur le kilomètre. On ne dit pas que c'est lui qui emmènera le peloton, mais on le voit bien passer le but en premier. Fort Ozark se retrouve sur une distance qui lui est favorable. En dépit de l'apport des œillères, on pense qu’il sera contraint de venir au finish. Ce ne serait pas une mauvaise chose vu qu'il démarre à l'extérieur. Pour les places, il faut accorder une chance à Maestro's Salute dont la dernière course doit être ignorée. Pour faire partie du quarté, il lui faudra impérativement prendre un bon départ.

7. On fait de Mount Fuji le cheval à battre dans la septième épreuve. On trouve que le hongre avait joué de malchance quand il a été battu par Jiggery Pokery lors de la journée inaugurale. Au même moment où il s'était retrouvé pris derrière un adversaire qui n'avançait pas, l'éventuel vainqueur prenait, lui, le large. Brandon Lerena le connaît mieux cette fois et devra faire amende honorable. Seven League Boots demeure un candidat pour les lauriers. Ce cheval avait terminé 2016 sur une excellente note, mais dans une valeur inférieure. S'il a continué à progresser, il pourrait offrir une bonne réplique à Mount Fuji, surtout si c'est lui qui se trouve en tête de la course. Political Power avait laissé toutes ses chances au départ lors de sa reprise. Il avait néanmoins bien terminé. Il en sera à sa première tentative sur 1500m et une place paraît plus dans ses possibilités. On en dira de même pour After Midnight, qui avait laissé entrevoir des possibilités à sa dernière tentative de 2016. Les autres chevaux, on préfère les voir d'abord.

8. Revoilà Cape Horn, le cheval qu'on avait présenté comme un vainqueur à ses débuts sur 1500m, un parcours que beaucoup avaient pensé trop long. Son entraîneur décide de le raccourcir pour évoluer sur 1365m. Quand on regarde de près ses adversaires du jour, on dira que Golden Ball est le seul qui peut essayer de le taquiner si on se base sur la course de ses débuts. Cependant, on persiste à croire qu'il y a une différence de classe entre ces deux chevaux et qu'il n'y aura pas photo à l'arrivée. Pour la troisième place, on a choisi Port Albert, qui a l'habitude de bien se comporter à sa reprise avec la compétition. Smitten, qui est passé chez Shirish Narang, sera bien loti s'il parvient à faire partie du quarté. Pour en revenir à Cape Horn, ce cheval est appelé à vite gravir les échelons. Certains voient en lui un autre Kremlin Captain.

Oliver pas autorisé à monter à Maurice

Coup dur pour l'entraîneur Rameshwar Gujadhur. Un appel téléphonique en provenance des autorités gouvernementales lui a fait savoir que l'Australien Damien Oliver n'a pas obtenu son permis de travail pour venir défendre ses couleurs. La raison derrière ce refus n'a pas été donnée, comme cela avait été le cas pour Donavan Mansour il y a quelques semaines. La question qu'on peut se poser est qu'est ce qui a pu motiver le gouvernement à faire objection à la requête de Rameshwar Gujadhur. On se souvient que Damien Oliver avait monté pour l'autre Gujadhur, Ramapatee, en 2014 et il avait terminé son parcours avec un clean record. Les mauvaises langues disent que ce qui est bon pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre.

Damien Oliver est un cavalier de renommée mondiale, vainqueur de plus de 100 courses de Groupe 1 et il est vrai qu'il avait été suspendu pour une période de neuf mois en 2012 après avoir admis avoir placé une mise sur un cheval. En 2016, il avait été pénalisé de 20 journées pour reckless riding. On ne peut penser que c'est la mise à pied de 2012 qui est sujette à la non délivrance de son permis de travail vu qu'il a été en action au Champ de Mars en 2014. Peut-être que c'est celle de 2016, mais on ne le saura jamais. Du côté de Rameshwar Gujadhur, c'est la consternation et on ne sait si on engagera une cravache étrangère cette saison.

L'appel de Narang entendu le 19 avril

La date de l'appel de l'entraîneur Shirish Narang (Gameloft) a été fixée au 19 avril. Il sera représenté par Me Yahia Nazroo. Pour rappel, l'entraîneur avait été sanctionné d'une amende de Rs 250 000 pour avoir présenté un cheval se trouvant sous l'effet d'un produit illicite dans les entrées. Il nous revient que 30 motifs d'appel ont été trouvés pour contester l'amende.