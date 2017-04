Rousset, Maingard et Narang se partagent six courses

Six épreuves ont été partagées par trois entraîneurs samedi dernier. Auteur d'une victoire la semaine dernière, Gilbert Rousset a ajouté deux nouvelles réussites à son tableau de chasse. Gharbee a fait parler son accélération dans The Radio One Staff Welfare Trophy avant que l'entraîneur ne double la mise par l'ousider Canadian Dollar dans la 7e course. Ricky Maingard a ouvert son compteur 2017 de brillante manière puisque l'outsider Phri E Kwatile et Elite Class se sont imposés. Shirish Narang n'a pas été en reste puisqu'il s'est signalé avec Jiggery Pokery (3e) et Seven Carat (1re). Au classement, Ramapatee Gujadhur, vainqueur avec Without A Doubt, reste leader avec Rs 902 500 de stakes money. Gilbert Rousset gagne deux rangs et pointe à la deuxième place avec seulement Rs 44 000 de retard sur le leader. Rameshwar Gujadhur, qui a enlevé The Noble Salute Radio One 15th Anniversary Cup avec Blow Me Away, complète le podium avec Rs 717 000 de gains.

Doublé de Kathi et Joorawon

Victime d’une chute lors de la journée d'ouverture, Robert Kathi s’est illustré samedi dernier avec un beau doublé. Il s'est imposé avec les frontrunners Seven Carat et Jiggery Pokery dans les première et troisième courses respectivement. L'autre grand bonhomme de cette journée a été le cavalier mauricien Rye Joorawon qui s'est imposé sur l’outsider Phiri Et Kwatile dans The Radio One Trail 2017 Cup avant de doubler la mise avec Elite Class, le favori de la cinquième course. Mention pour Nishal Teeha qui a renoué avec le succès après un long passage à vide grâce à Canadian Dollar. Les dernières victoires du jockey mauricien remontent à la 33e journée 2015 où il avait triomphé sur Always Flirting et Don't Tell Mama.

Les premières

Le tandem Steven Arnold-Ramapatee Gujadhur a finalement ouvert son compteur lors de cette deuxième journée. Le jockey australien a frappé dans l'épreuve de clôture par l'entremise du nouveau coursier de l'écurie, Without A Doubt, qui en profitait également pour enregistrer la toute première victoire de sa carrière.

Encore Antonius Pius !

L’étalon américain Antonius Pius se signale encore. Deux de ses fils lui ont fait honneur en s’imposant dans leurs épreuves respectives. Cet étalon s'était déjà illustré avec Jiggery Pokery la semaine dernière et ce dernier a été une fois de plus à l'arrivée, imité par Canadian Dollar un peu plus tard au cours de la journée.