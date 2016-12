ROUTE MARITIME DE LA SOIE : Une délégation de Henan reçue par SAJ hier

Dans le sillage du lancement de la route maritime de la soie à Maurice au début du mois, une délégation chinoise est actuellement en visite chez nous. Composée des membres du Henan Film and TV production group et dirigée par Wang Yao, la délégation a rencontré hier le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth. Un tableau a, à cette occasion, été offert au chef du gouvernement. « Ce tableau symbolise les nouveaux domaines de coopération entre la City de Luoyang et les îles de l’océan Indien ».

Les autorités chinoises enverront une troupe chinoise depuis la province de Henan à Maurice, à l’occasion de la célébration de la Fête du printemps. De plus, la possibilité de créer des studios d’enregistrement en vue d’utiliser Maurice comme un tremplin pour la promotion de la route maritime de la soie est à l’étude.