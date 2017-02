ROUTE MEURTRIÈRE : Adila Joomun (19 ans) fauchée mortellement

Adila Joomun, 19 ans, a succombé à un accident de la route à Gros-Cailloux hier. Le conducteur du van dans lequel elle se trouvait, Privthivee Huzarfuthy, 20 ans, habitant Petite-Rivière, de même que deux autres passagers ont été admis à l’hôpital.

Vers 5 h 25, hier matin, Adila Joomun, une habitante de Beau-Bassin, était dans un van immatriculé 2215 ZE 93 lorsque le conducteur a perdu le contrôle. Le véhicule a dérapé avant de faire des tonneaux le long de la route de Rivière-Noire, à Gros-Cailloux, pour finalement s’écraser contre des garde-fous à proximité de la Boutique La Gare. La jeune femme est morte sur le coup alors que l’accident a également fait plusieurs blessés, tous âgés de moins de 25 ans.

Ce qui devait être un moment de réjouissance entre amis s’est transformé en cauchemar. Adila Joomun revenait d’une soirée entre amis à Flic-en-Flac lorsque le drame s’est produit. Son décès a été constaté par le Service d’Aide Médicale Urgente. L’examen post-mortem pratiqué par le chef médecin légiste de la police a attribué le décès à une hémorragie intracrânienne.

Enfant unique, et unique petite-enfant, Adila est décrite par ses proches comme une fille douce qui aimait vivre. Elle avait mis fin à sa scolarité pour suivre des cours de l’International Air Transport Association (IATA) car elle voulait faire carrière dans le domaine du tourisme et de l’aviation. Une cousine, qui assistait à ses funérailles hier après-midi, lui a rendu un vibrant hommage et a souhaité que les Mauriciens conduisent plus prudemment.

Le conducteur, Privthivee Huzarfuthy est, pour sa part, dans un état critique aux soins intensifs de l’hôpital Jeetoo. Selon nos informations, vu son état, la police n’a pu pratiquer de test d’alcoolémie pour établir s’il conduisait sous l’influence de l’alcool. Un prélèvement sanguin a toutefois eu lieu et les résultats sont attendus. Une sentinelle a été placée devant sa chambre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la vitesse et l’oubli d’attacher la ceinture de sécurité seraient à l’origine de cet accident tragique.

D.D, 20 ans, habitant Petite-Rivière, un autre occupant du véhicule, est lui aussi admis à l’hôpital Jeetoo, tandis qu’une autre passagère, Y.K, 20 ans, de Bel Ile, Bambous, est admise à la clinique Darné. L’état de santé de cette dernière n’est pas jugé sérieux. L’enquête est menée par les officiers du poste de police de Petite-Rivière.