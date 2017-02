ROUTE MEURTRIÈRE : Adila Joomun (19 ans) fauchée mortellement

Adila Joomun, 19 ans, a succombé à un accident de la route à Gros-Cailloux hier. Le conducteur du van dans lequel elle se trouvait, Privthivee Huzarfuthy, 20 ans, habitant Petite-Rivière, de même que deux autres passagers ont été admis à l’hôpital.

Vers 5 h 25, hier matin, Adila Joomun, une habitante de Beau-Bassin, était dans un van immatriculé 2215 ZE 93 lorsque le conducteur a perdu le contrôle. Le véhicule a dérapé avant de faire des tonneaux le long de la route de Rivière-Noire, à Gros-Cailloux, pour finalement s’écraser contre des garde-fous à proximité de la Boutique La Gare. La jeune femme est morte sur le coup alors que l’accident a également fait plusieurs blessés, tous âgés de moins de 25 ans.

Ce qui devait être un moment de réjouissance entre amis s’est transformé en cauchemar. Adila Joomun revenait d’une soirée entre amis à Flic-en-Flac lorsque le drame s’est produit. Son décès a été constaté par le Service d’Aide Médicale Urgente. L’examen post-mortem pratiqué par le chef médecin légiste de la police a attribué le décès à une hémorragie intracrânienne.

Enfant unique, et unique petite-enfant, Adila est décrite par ses proches comme une fille douce qui aimait vivre. Elle avait mis fin à sa scolarité pour suivre des cours de l’International Air Transport Association (IATA) car elle voulait faire carrière dans le domaine du tourisme et de l’aviation. Une cousine, qui assistait à ses funérailles hier après-midi, lui a rendu un vibrant hommage et a souhaité que les Mauriciens conduisent plus prudemment.

Le conducteur, Privthivee Huzarfuthy est, pour sa part, dans un état critique aux soins intensifs de l’hôpital Jeetoo. Selon nos informations, vu son état, la police n’a pu pratiquer de test d’alcoolémie pour établir s’il conduisait sous l’influence de l’alcool. Un prélèvement sanguin a toutefois eu lieu et les résultats sont attendus. Une sentinelle a été placée devant sa chambre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la vitesse et l’oubli d’attacher la ceinture de sécurité seraient à l’origine de cet accident tragique.

D.D, 20 ans, habitant Petite-Rivière, un autre occupant du véhicule, est lui aussi admis à l’hôpital Jeetoo, tandis qu’une autre passagère, Y.K, 20 ans, de Bel Ile, Bambous, est admise à la clinique Darné. L’état de santé de cette dernière n’est pas jugé sérieux. L’enquête est menée par les officiers du poste de police de Petite-Rivière.

LUTTE ANTIDROGUE: L’ICAC perce le mystère du yacht Performant

L’enquête initiée par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) sur des opérations de blanchiment d’argent de la drogue par voie maritime après la saisie record de plus de 40 kilos d’héroïne à la Réunion le 11 novembre de l’année dernière, connaît des rebondissements. Le mystère du yacht Performant, qui avait échoué à Madagascar l’année dernière avec tout un équipage mauricien rapatrié à Maurice, a été élucidé à l'issue d’une enquête, qui a vu l’arrestation de trois suspects. Par ailleurs, depuis la semaine dernière, l’ICAC est sur la piste de deux autres bateaux de plaisance, engagés dans des opérations de convoyage de drogue de Madagascar vers Maurice, qui sont portés disparus en mer. Les informations en possession de l’ICAC indiquent que les directives de ce trafic de drogue émanent de la prison.

Pour ce qui est du yacht Performant – les membres d’équipage n'ayant nullement été inquiétés jusqu’ici par les autorités locales depuis leur retour de la Grande Île, l’année dernière – l’ICAC est parvenue à établir les moyens financiers avec lesquels ce bateau de plaisance avait été acheté. Ce yacht s’est officiellement drossé au large de Madagascar l’année dernière alors que les Mauriciens se trouvant à bord ont été récupérés par les autorités malgaches et renvoyés à Maurice. La thèse était que le Performant avait dérivé pendant des jours entre Grand-Baie et Madagascar.

Toutefois, sur la base de témoignages de complices dans ce réseau de trafic de drogue, l’ICAC a procédé à trois arrestations la semaine dernière. Un dénommé Neeraj Naiko est accusé du délit provisoire de blanchiment de fonds pour un montant de Rs 550 000 avec l’achat du Performant en vue de faire transférer de la drogue de Madagascar à Maurice. Un autre complice, Pascal Bocus, a également été appréhendé de même qu’un dénommé Maniacara, accusé d’opérer conjointement avec le trafiquant, Tony Badoodeenkhan, actuellement recherché après une récente saisie de Subutex par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

En parallèle, l’ICAC est actuellement sur la piste de deux autres bateaux de plaisance, soupçonnés d’appartenir à des barons de la drogue et utilisés entre Madagascar et Maurice. Depuis la fin de la semaine dernière, ces yachts sont portés disparus en mer et l’ICAC tente par tous les moyens de les repérer à des fins d’enquête.

TROIS-BOUTIQUES : Un octogénaire porté disparu

Kreessunchund Roodur, 82 ans, un résident du Govindramen Care Home, sis à Trois-Boutiques, est porté manquant depuis samedi 14h15. Sa disparition a été signalée par le responsable du centre dans la soirée, soulignant que l'octogénaire n'est pas sain d'esprit. La police de Plaine-Magnien a ouvert une enquête. Toute personne détenant des informations à son sujet est priée de les communiquer au 148 ou au 999, ou de contacter le poste de police le plus proche.

DROGUE : Saisie de 12 749 capsules de Subutex

Antoine Georgy Westley Bhadhoodeenkhan, alias Toto, un habitant de Ste-Croix âgé de 39 ans, dont le nom a été balancé par Nelson Ludovic Nabab, après son arrestation, suite à la saisie de 12 749 capsules de Subutex, est activement recherché par l’ADSU.

Nelson Ludovic Nabab, 30 ans, a été arrêté vendredi matin à son domicile, rue Père Robert Giraud, à Roche-Bois, après une perquisition minutieuse de l’ADSU de Plaine-Verte, qui a abouti à la découverte d’un sac, contenant 12 749 capsules de Subutex, estimées à Rs 30 millions. Lors de la perquisition, une somme de Rs 17 000, soupçonnée de provenir du trafic de drogue, et deux portables ont été également saisis. Le téléphone portable de Nelson Ludovic Nabab a été remis au département d’IT Unit de la police pour un examen de ses appels téléphoniques.

Marie Michella Anastasia Renaud, 25 ans, épouse de Nelson Ludovic Nabab et présente lors de la perquisition, a également été embarquée au bureau de l’ADSU du Port. Interrogée, elle a nié toute implication dans cette affaire. Elle a été autorisée à rentrer chez elle le même jour. Quant à son époux, il a fini par balancer le nom d’Antoine Georgy Westley Bhadhoodeenkhan, chez qui une deuxième opération a été menée le même jour. Comme ce dernier ne s’y trouvait pas, l’exercice a eu lieu en présence de son beau-frère. Une somme de Rs 104 975, soupçonnée de provenir de la vente de drogue, a été saisie.

Nelson Ludovic Nabab a été placé en cellule vendredi après son interrogatoire. Il a comparu samedi devant la Bail and Remand Court (BRC) et a été inculpé pour “Drug dealing”. Il devrait être traduit une nouvelle fois devant le tribunal de Port-Louis ce matin.

Quant à Antoine Georgy Westley Bhadhoodeenkhan, pas inconnu des services de police, est toujours recherché à l’heure où nous mettions sous presse. Il a été interpellé dans le cadre de l’affaire Denis, tué le 3 janvier 2010 à Pamplemousses. Cette affaire avait pour toile de fond l’importation de Subutex. L’enquête est menée par les inspecteurs Jagai et Valaydon et est supervisée par le Deputy Commissionner of Police (DCP) Choolun Bhojoo, le patron de l’ADSU.

PLAISANCE : Arrêté pour importation de haschisch

Un quadragénaire en provenance de France a été arrêté vendredi par l’ADSU à l’aéroport de Plaisance à sa descente d’avion. Après une fouille de sa valise, trois sachets contenant du haschich, une centaine de papiers utilisés pour rouler des cigarettes ainsi que Rs 300 et 215 euros ont été découverts.

Une fouille, effectuée chez lui à Mosqué Road, Goodlands, n’a rien donné. Il a été placé en détention et a comparu devant la Bail and Remand Court le même jour. Il devrait comparaître une nouvelle fois devant la cour de Mahebourg ce matin. Une charge provisoire d’“Importation of dangerous drug (hashish)” a été retenue contre lui.

TAMARIN : Une sexagénaire agressée par deux hommes masqués

Une habitante de Tamarin âgée de 66 ans se trouvait dans sa cour lorsqu’un homme masqué l’a menacée avec un couteau avant de lui demander de l’argent. Le voleur l’a ensuite emmenée dans son garage, où un autre malfaiteur a surgi. Les deux hommes ont ligoté les pieds de la sexagénaire et l’ont bâillonnée avant de prendre la fuite. Ils ont emporté un téléphone portable, une carte bancaire, une somme de Rs 200 et des bijoux. Selon nos recoupements d’informations, les deux malfaiteurs ont désactivé le système d’alarme avant de commettre leur forfait.

GOODLANDS : Trente-cinq boîtes de chaussures emportées

Trente-cinq boîtes de chaussures ont été volées lundi dernier dans un entrepôt situé à Goodlands. L’affaire a été rapportée au poste de police de la localité par le manager de la compagnie, un habitant de Grand-Baie d’origine chinoise. Le butin est estimé à Rs 120 000.

NORD : Un architecte se fait cambrioler

Un architecte très connu, habitant le nord de l’île, a reçu la visite de voleurs vendredi après-midi. Ces derniers ont emporté un laptop, une vingtaine de bouteilles de whisky, un téléphone portable et une somme de Rs 10 000.

GRAND-GAUBE : Un ressortissant de 77 ans agressé

Anefors Lars Goran, un ressortissant suisse âgé de 70 ans et domicilié à Sin Fat Melville, Grand-Gaube, a été agressé samedi matin par un individu. Le voleur a emporté une somme de Rs 9 000 qui se trouvait dans la poche du septuagénaire. Celui-ci a refusé de se rendre à l’hôpital pour des soins.

CITÉ VALLIJEE : Un receveur agressé par quatre passagers

Quatre passagers ont agressé vendredi après-midi un receveur de United Bus Service (UBS) à coup de cutter à Cité Vallijee. Ils ont volé une somme de Rs 725 qui se trouvait dans le sac de la victime avant de prendre la fuite.

ACCIDENT DE LA ROUTE : L’état de santé d’un adolescent jugé sérieux

Un habitant de Dagotière, âgé de 16 ans, circulait à vélo jeudi soir lorsqu’il a été percuté par une voiture sur la route principale de la localité. Il a été transporté à l’hôpital Victoria, à Candos, où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé sérieux.