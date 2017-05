ROUTE TERRE-ROUGE/VERDUN : Appel à plus de prudence

À première vue, selon le constat de l’expert suédois, qui a rencontré la presse la semaine dernière à l’issue d’une évaluation sur le terrain au niveau du rond-point de Ripailles, il n’existe pas de problèmes évidents sur l’autoroute M3 - Terre Rouge/Verdun. Cependant, il compte faire d’autres analyses, en prenant en compte les mêmes conditions climatiques ayant prévalu il y a une dizaine de jours pendant de grosses averses et période durant laquelle un accident tragique a coûté la vie à deux touristes britanniques sur ce tronçon.

Nazeer Mowlabaccus, Deputy General Manager à la RDA, fait ressortir que la particularité de l’autoroute Terre Rouge/Verdun doit amener les automobilistes à plus de prudence, surtout en temps de pluies. “Lorsqu’on est sur l’autoroute, on conduit à 80 km/h et on doit garder une distance de 50 m du véhicule devant nous. En temps de pluies, c’est deux fois plus de vigilance, soit une conduite à 40 km/h et une distance de réserve de 100 m. Cela évite les collisions et surtout donne une zone tampon pour le freinage et éviter l’aquaplaning”, dit-il.

Autre point important à prendre en considération, le port de la ceinture de sécurité. Une habitude que les automobilistes mauriciens et les passagers tendent à oublier, note Daniel Raymond, conseiller spécial au MPI. Ainsi, cet audit des nos routes permettra d’établir les points défaillants en termes d’infrastructures ainsi que dans le comportement des conducteurs mauriciens.

L’inspection des routes, dont celle de Terre Rouge/Verdun, s’étendra “sur quatre à cinq mois”, dit Allan Jones, indiquant que cet exercice cadre avec un atelier de travail sur l’audit de sécurité routière, qu’il effectue avec le concours de ses collègues Stefan Lotter et Andras Varhelyi. Ainsi, comme Terre-Rouge/Verdun, d’autres routes principales – soit quelque 400 km en tout – seront inspectées.

RING ROAD : LA PHASE I PRÊTE CETTE SEMAINE

Affaissée sur quelque 100 m depuis mars 2014, la Ring Road au niveau de Pailles sera à nouveau accessible cette semaine. Après trois ans, les travaux de réparation de la Phase I de la Ring Road s’achèvent. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Infrastructures publiques lors d’une visite du site, en fin de semaine, accompagné d’officiers de la RDA et de Transinvest Ltd, compagnie qui s’est attelée à remettre la route en état. Toutefois, cette route longue de 4,4 km reste sans issue, la phase II du projet étant en attente d’une dotation budgétaire. Ce qui sera chose faite dans le prochain budget 2017/2018 de Pravind Jugnauth, a indiqué Nando Bodha.

Lors de sa construction en 2014, une couche de basalte résiduel instable à 20 m de profondeur n’avait pas été détectée par le contracteur de cette route qui s’est affaissée sur une centaine de mètres du fait qu’au contact de l’eau, la couche basaltique a glissé et pivoté, entraînant avec elle une partie de la route. Les travaux de réparation ont débuté en avril 2014 et, à ce jour, 93 pilotis ont été placés avec 128 poutres horizontales de 55 m de long ancrées dans la montagne. Un ancrage nécessaire pour assurer la stabilité de la route, dont il ne reste aujourd’hui qu’une dernière couche d’asphaltage avant qu’elle ne soit utilisable.

Si elle pourra être fréquentée par les joggeurs, principalement, la phase I de la Ring Road est sans issue, les travaux pour la phase II – qui comprend le passage par un tunnel à travers la montagne – attendant toujours le budget avant de pouvoir démarrer. Le ministre des Infrastructures publiques estime que cela deviendra une réalité très prochainement du fait que ce budget devra être pris en compte dans le prochain exercice budgétaire de Pravind Jugnauth et surtout qu’il est projeté que cette route soit connectée à la route A1-M1 reliant Sorèze à Coromandel, en voie également de concrétisation. Le nombre croissant de morts (58 à ce jour) sur nos routes depuis le début de l’année a également été commenté. Il laisse comprendre que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité à travers des signalisations hautement sophistiquées, et également pour sensibiliser les automobilistes. “Maurice compte deux morts tous les cinq jours, ce qui est énorme”, dit le ministre qui envisage l’introduction de la sécurité routière dans les écoles.