ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING : Ameenah Gurib-Fakim souligne le déficit scientifique en Afrique

La Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, qui est intervenue hier à une conférence organisée par la Royal Academy of Engineering sur le thème “Engineering a better world”, a souligné le déficit du continent africain en matière scientifique.

La Présidente a observé que malgré la croissance économique impressionnante enregistrée en Afrique, le continent est frappé par un sévère déficit en matière scientifique. « Cela me chagrine de constater qu’alors que 12 % de la population mondiale vit en Afrique, le continent ne représente que 1 % en matière de recherche scientifique. Aucun pays africain n’est classé parmi les 20 pays qui ont soumis les demandes de patentes en 2013. Aucune université africaine ne figure parmi les 100 premières universités dans le monde selon l’indice de recherche publié par Nature Journal », a déclaré Ameenah Gurib-Fakim. « Only through science and research can we tackle the challenges we face and unlock the true potential of Africa and the wider world, protect and enhance our natural biodiversity, fight the risks of climate change, increase internet connectivity, utilise renewable energies, protect our oceans. And only through science, technology, engineering and mathematics can we, as one global community, bridge the gap between north and south and increase the prosperity of our people. »

Ameenah Gurib-Fakim a estimé par ailleurs que la Royal Academy of Engineering peut jouer un rôle majeur envers les pays africains dans ce domaine. Elle a également parlé du Ameenah Gurib-Fakim PhD Scholarship Programme, qui a accordé une première série de dix bourses à des étudiants mauriciens. L’accent a par la suite été mis sur la nécessité d’investir dans la recherche de haut niveau, en s’assurant de la participation des femmes dans ce domaine.