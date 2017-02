ROYAL DE PORT-LOUIS : Un collège appelé à devenir « une académie à vocation scientifique »

L'année 2017 porte chance une fois de plus au Collège Royal de Port-Louis, qui met à l'honneur cinq lauréats. Pour le recteur, Henry Wan Wing Kai, cette institution sera appelée à devenir une académie à vocation scientifique, précisant que c'est une filière en grande demande. Portraits des heureux lauréats. L'ambiance était électrique hier matin au Collège Royal de Port-Louis, des élèves battant la mesure et scandant les noms des lauréats. Chacun y allait de son petit commentaire, des « Wooow » et « Félicitations » pouvant se faire entendre un peu partout… Dans la foulée, Alexandre Donat, lauréat l'an dernier avec son frère Guillaume, se souvient encore des émotions perçues. Lui aussi mettra l'emphase sur un travail de rigueur et de discipline. « Être lauréat, cela permet aussi de soulÂger les parents financièrement », dit-il. Les cinq lauréats de la cuvée 2017 – Rony Busviah, Jerry Tiam Kioune Soo Hon Wah, Kevin Rajcoomar Vencatasamy, Muhammad Omar Anas Napaul et Mohammad Yasser Itoola Khan Lalmahomed – ont porté leurs choix sur la finance, la médecine, l'ingénierie et la politique. Kevin Rajcoomar dira d'ailleurs avoir opté pour « une politique de sincérité avec le sentiment d'un travail accompli ». La fête s'est poursuivie dans la liesse, des voix montant crescendo pour célébrer les lauréats encore sur leur petit nuÂge.

Rony Busviah

Âge : 19 ans

Filière : Économie

Bourse : MCB Foundation Scholarship

Profession père : Chauffeur de taxi

Profession mère : Femme au Foyer

École primaire fréquentée : Notre Dame de Bon Secours

Études envisagées : Finances au Canada probablement

« J'habite rue Abattoir, à Roche-Bois, et pour moi, il faut arrêter les préjugés en disant que Roche-Bois, ce n'est que des drogués ou des prostituées. Je suis un exemple de réussite. Il y a un dicton qui dit : “semez et vous récolterez !”. C'est un peu ma maxime. J'ai été bien encadré par mes parents, mes professeurs. J'ai deux grandes sœurs et, comme benjamin de la famille, ma fierté est d'avoir fait honneur à Roche-Bois. Je suis aussi engagé dans le social, que j'ai un peu relégué dernièrement pour mes examens. La finance est la filière que j'ai choisie car il faut développer Roche-Bois et j'ai des projets en ce sens. »

Jerry Tiam Kioune Soo Hon Wah

Âge : 18 ans

Filière : Science

Bourse : State Of Mauritius Scholarship

Profession père : Superviseur dans une compagnie de construction

Profession mère : Secteur de l'Offshore

École primaire fréquentée : Couvent de Lorette de Curepipe

Études envisagées : Médecine

« C'est une bénédiction. Depuis l'école primaire, j'ai été motivé pour les études. Première tentative qui s'est révélée concluante, avec toutefois un peu d'appréhension au niveau du GP. C'est très stressant quand on est dans l'attente mais, au final, tout s'est bien passé. Je souhaite étudier la médecine en Angleterre. Je suis l'aîné de la famille et ai une petite sœur, Julia, qui est en Lower 6. Mes parents m'ont toujours soutenu et le succès est venu grâce à un travail de discipline et de rigueur. »

Kevin Rajcoomar Vencatasamy

Âge :19 ans

Filière : Science

Bourse : Additional Scholarship

Profession père : ManÂger à la Barclays Bank

Profession mère : Sales Executive Lab 51

École primaire fréquentée : Swami Sivananda Government School

Études envisagées : Ingénierie et politique

« J'envisÂge de faire de la politique. Ma vision est de prôner la sincérité. J'irai faire mes études aux Etats-Unis, même si certains accusent Donald Trump pour ses idées extrêmes. Il y a eu beaucoup de travail fait de mon côté, mais le résultat final vient de la bénédiction divine. Mo pa finn kontrol narien. Ces examens ont été comme un challenge et dans le métier que j'exercerai, j'adopterai la même attitude : sincérité, travail et vision. »

Muhammad Omar Anas Napaul

Âge : 19 ans

Filière : Économie

Bourse : State Of Mauritius Scholarship

Profession père : Commerçant, propriétaire de magasin

Profession mère : Femme au foyer

École primaire fréquentée : Notre Dame de Lourdes

Études envisagées : Finances

« Je suis fils unique et, pour moi, le succès passe par le travail assidu. Lors d'un “screening” à l'école, j'étais évalué comme ayant un potentiel pour devenir lauréat. À partir de là, j'ai mis les bouchées doubles. Je m'attendais un peu à ce résultat. Il y a eu le support de mes parents, qui m'ont toujours choyé. Je veux étudier les finances, ce qui correspond bien avec ma filière d'économie. Consistency is the key of success. C'est cela le point de départ de la réussite. »

Mohammad Yasser Itoola Khan Lalmahomed

Âge : 18 ans

Filière : Science

Bourse : Additional Scholarship

Profession père : Finance Officer

Profession mère : Comptable

Études envisagées : pas encore décidé

« Pour être boursier, il faut travailler de manière disciplinée et être intelligent », dit-il. Il poursuit : « C'est ma deuxième tentative. La première fois, j'ai été classé 31e, toujours dans la filière Science. J'ai toujours été régulier dans mes études mais je trouvais aussi du temps pour pratiquer du football. La compétition a été rude mais je m'attendais à ce résultat. »