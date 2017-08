RT KNITS : Le décès d’un ouvrier bangladais suscite des interrogations

Selon des travailleurs de l’usine, il se plaignait de douleurs depuis plusieurs jours, mais n’a pas été conduit à l’hôpital

C’est la consternation parmi les ouvriers étrangers de l’usine RT Knits, à Pointe-aux-Sables, depuis dimanche. Un des leurs est décédé après s’être plaint de douleurs pendant plusieurs jours. Selon eux, c’est l’infirmière attachée au département Health and Safety qui lui aurait prodigué des soins. Ce n’est qu’après qu’il s’est effondré qu’il aurait été conduit à l’hôpital, où son décès a été constaté.

C’est une affaire qu’on gère avec des pincettes à l’usine RT Knits, à Pointe-aux-Sables. Mohammad Mahdi Ahsan, 25 ans, est décédé après avoir souffert de douleurs au ventre pendant plusieurs jours. C’est tout à fait par hasard que le syndicaliste Fayzal Ally Beegun dit avoir pris connaissance de ce cas. « J’étais à la mosquée pour la prière quand j’ai vu arriver un groupe d’environ 200 ouvriers bangladais et sri-lankais. J’ai alors appris qu’ils étaient venus pour la prière et que l'un des leurs, un jeune homme de 25 ans, était décédé ».

Fayzal Ally Beegun a voulu en savoir plus. C’est ainsi qu’il a appris que le jeune homme souffrait de douleurs au ventre depuis plusieurs jours. « Ses collègues m’ont indiqué que l’infirmière de l’usine lui avait donné des comprimés à prendre, mais que ses douleurs persistaient. Ce n’est que lorsqu’il s’est effondré qu’il a été conduit à l’hôpital. Mais il était déjà décédé ».

Le syndicaliste s’élève contre cette situation. « Si ce qui a été dit est vrai, c’est révoltant. Un travailleur qui se dit souffrant doit être conduit à l’hôpital pour des soins appropriés. J’invite le ministère à enquêter sur ce cas ainsi que sur les conditions de travail des ouvriers étrangers dans cette usine ».

Selon Fayzal Ally Beegun, les travailleurs étrangers auraient confié qu’ils travaillaient de longues heures, et ce, même pendant le week-end. « Ils m’ont confié qu’ils travaillaient de 7 h 30 à 19 h 30 le samedi et de 7 h 30 à 15 heures le dimanche. Cela sans compter les heures supplémentaires pendant la semaine ».

Le syndicaliste est convaincu que « derrière ce cas, il y a une histoire d’exploitation ». Il souhaite que les autorités fassent la lumière sur ce qui s’est réellement passé à RT Knits ces derniers jours. Il se dit également prêt à alerter les instances internationales et les clients de l’usine sur cette affaire.

Sollicité sur la question, le ministère du Travail a confirmé le décès de l’ouvrier bangladais. « Selon ce qui nous a été rapporté, le jeune homme de 25 ans avait des problèmes personnels. La veille, il serait resté dans son dortoir et n’est pas allé travailler. Lorsqu’il est tombé malade, il a été conduit à l’hôpital Jeetoo sur le champ. Il souffrait de douleurs au cou. Il est décédé une trentaine de minutes après. L’autopsie a conclu à un “brain oedema”. »

Nous avons sollicité la direction de RT Knits. Toutefois, à l’heure où nous mettions sous presse, aucune information supplémentaire n’était disponible.