RUGBY – BEACHCOMBER WORLD CLUB 10S : La participation de six équipes confirmée

La troisième édition du Rugby Wolrd Club 10s se tiendra les 17 et 18 juin au stade Anjalay. Cette édition 2017 sera connue comme le Beachcomber World Club 10s étant donné que Beachcomber Resorts a confirmé son soutien à l'organisation.

Cette année encore, ce tournoi regroupera les meilleurs clubs de rugby au monde, venant principalement de l'Europe et d'autres régions de l'hémisphère nord. La compétition réunira plus précisément huit équipes réparties en deux poules de quatre. Six équipes ont déjà confirmé leur participation au World Club 10s qui sera organisé pour la deuxième fois de suite à Maurice. Elles sont : le Western Force, champion en titre de ce tournoi ; l'équipe britannique des Saracens, championne d'Europe et d'Angleterre ; les vainqueurs de la South Africa's Currie Cup, les Toyota Cheetahs ; le club emblématique de la Grande-Bretagne, Harlequins ; l'Africa Pacific Dragons et la formation française, les Pyrénées. Les matchs seront diffusés sur plusieurs chaînes de télévision à travers le monde.

Pour Kevin Venkiah, president de la Rugby Union Mauritius (RUM), « la RUM est ravie d'accueillir le World Club 10s pour la deuxième année consécutive et aussi la Coupe d'Afrique des Nations 10s. Nous sommes certains que les Mauriciens viendront nombreux soutenir la sélection mauricienne. Cette manifestation ne cesse de prendre de l'ampleur et s'affirme comme l'événement sportif le plus important sur le sol mauricien. »

La grande innovation de cette année demeure la tenue, en parallèle au World Club 10s, de la Coupe d'Afrique des Nations 10s pour donner plus d'ampleur à cet événement unique en Afrique et qui verra la création du World 10s Championship. La Coupe d'Afrique des Nations 10s réunira, quant à elle, six équipes. Cette année encore, une série d'activités sera organisée en simultanée pour marquer cet événement. Des tournois satellites destinés aux amateurs du rugby seront organisés sur plusieurs sites. Seront aussi au programme des tournois de golf et de rugby de plage.

Gilbert Espitalier-Noel, CEO de Beachcomber Resorts, se dit heureux de s'embarquer dans cette aventure. « Beachcomber Resorts est ravi d'être le sponsor principal et de mettre à profit la première expérience que nous avons acquise du rugby à 10 l'année dernière. Avec un format qui réunit le caractère offensif du rugby à VII et le jeu plus structuré du rugby à XV, nous avons eu droit à une qualité de jeu remarquable et à un spectacle grandiose. Cet événement est un formidable divertissement sportif qui permet aussi de profiter de tous les atouts de l'île Maurice et nous sommes convaincus qu'il est appelé à devenir un rendez-vous majeur sur la planète rugby. Beachcomber partage de nombreuses valeurs avec le rugby, telles que la passion, le travail d'équipe, l'honnêteté et la camaraderie. Nous nous réjouissons d'accueillir tout ce beau monde dans nos hôtels et sur notre belle île Maurice. »