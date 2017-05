RUGBY — BEACHCOMBER WORLD CLUB 10'S (TIRAGE AU SORT) : Des duels palpitants dans les deux groupes

Ça y est. L'Africa Pacific Dragons (APD), la Western Force, les Harlequins, Kubota Spears, les Brumbies, les Toyota Cheetahs, les Vodacom Bulls et les Pyrénées sont entrés dans le vif du sujet. Les huit clubs connaissent désormais les noms de leurs adversaires pour la phase de poule du Beachcomber Rugby World Club 10's, qui se tiendra les 17 et 18 juin au stade Anjalay à Belle-Vue (Mapou). Ils ont été tirés au sort par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, le président de la Rugby Union Mauritius (RUM), Kevin Venkiah, le directeur de Carinat Sports Marketing, Heyneke Meyer, et le Directeur des ventes de Beachcomber Resorts and Spa, Nicolas Staub, mercredi soir à Trou-aux-Biches Beachcomber Resorts and Spa.

Les champions en titre, les Australiens de la Western Force ont été tirés dans le groupe A aux côtés des Harlequins d'Angleterre, Kubota Spears du Japon et de l'Africa Pacific Dragons. Le B est composé de deux poids lourds sud-africains : les Bulls et les Cheetahs. Ce sera le choc de ce groupe où on retrouve également les Brumbies et les Pyrènes. Les huit prétendants au titre seront à la lutte le samedi 17 juin pour tenter de prendre la tête de leur groupe respectif avant de passer aux éliminatoires le lendemain.

Stephan Toussaint se dit confiant que l'événement sera un franc succès. « Je suis très content de notre association avec les organisateurs. Je suis certain que les deux jours de compétition seront très mémorables pour les équipes qui vont venir, les Mauriciens les autres spectateurs qui viendront de différent pays », dit-il. De son côté, Kevin Venkiah a tenu à souligner l'importance des sponsors. « La RUM est très fière d'accueillir le rugby World Club 10 pour la deuxième fois consécutive à Maurice. Cette année, le tournoi a tiré des leçons de la première expérience. Il propose un panel de meilleures équipes qui existe au monde et le club amateurs de l'océan Indien. Tout cela serait impossible sans l'inconditionnel support du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Casela et Beachcomber entre autres. »

L'analyse de

Heyneke Meyer

Et maintenant que les présentations sont faites, on attend plus que le coup d'envoi du spectacle. Selon Heyneke Meyer— l'ancien sélectionneur des Springboks qui avait aussi coaché les APD lors de la première édition du World Club 10's à Maurice—, le tirage au sort a donné deux groupes équilibrés. « Les huit équipes sont très fortes et le groupe dans lequel elles sont n'a pas vraiment d'importance. Il n'y aura pas de match facile. Il va falloir attendre les éliminatoires pour voir la compétition devenir plus intéressante et intense. Car lors de la phase de poule, personne n'est éliminée. Une équipe peut mal démarrer mais avec un peu de chance peut se rattraper lors des matches à élimination directe. »

En ce qui concerne les favoris pour la consécration, il pense que tout le monde a une chance notamment la Western Force qui fera tout pour conserver son bien. Mais en se fiant à son expertise, il dit que deux équipes peuvent aussi causer la surprise. « Je pense que nous devrions garder un œil sur les Kubota Spears. Il ne faut pas les sous-estimer. Beaucoup de gens pensent que le rugby japonais n'a pas le niveau pour ce genre de compétition. Mais personnellement je pense que les Kubota Spears seront très à l'aise dans le rugby à 10. Ils sont rapides et savent exploiter les espaces. Ils peuvent causer la surprise. De l'autre côté, les Toyota Cheetahs possèdent également de très bons arguments. Ils ont un très bon niveau de rugby et ils ont un style de jeu très intéressant. Les Cheetahs ont un peu malchanceux au Super Rugby car ils n'avaient pas beaucoup de stars dans leur équipe. Mais une chose est sure, ils savent jouer. Ils viendront à Maurice avec le meilleur effectif qu'il soit ». À savoir que les billets sont en vente dans les showrooms de Canal + à Grand-Baie (Super U), Riche-Terre (Jumbo), Port-Louis (Happy World House), Beau-Bassin (Tang Way), Curepipe (Chateauneuf), Tamarin (Barachois), Bagatelle Mall, Flacq, Rose-Belle, Trianon Shopping Park. Les prix varient entre Rs 200 et Rs 1 800.

Les options :

Sur place (17-18 juin) 20 mai au 16 juin

Gradin découvert

1 jour: Rs 300 Rs 200

Week-end: Rs 500 Rs 350

Enfant -12 ans : Rs 50 Rs 50



Grand stand lower tier

1 jour: Rs 1 000 Rs 750

Week-end: Rs 1 800 Rs 1 000



Grand stand upper tier

1 jour: Rs 750 Rs 500

Week-end: Rs 1 250 Rs 750





Pool A: Africa Pacific Dragons, Western Force, Harlequins et Kubota Spears

Pool B: Brumbies, Toyota Cheetahs, Vodacom Bulls et Pyrenees