RUGBY – BRONZE AFRICA CUP EN ZAMBIE (22-29 AVRIL): Défi de taille pour le XV de Maurice

Un véritable challenge attend le XV de Maurice à l'Africa Bronze Cup qui se tiendra à Lusaka en Zambie du 22 au 29 avril. La sélection mauricienne composée d'une nouvelle génération de joueurs défiera dans son groupe (1 C) le pays hôte, la Zambie, et le Rwanda. Les rencontres se joueront à Lusaka Rugby Club Show Grounds avec une première confrontation le 23 avril, soit samedi prochain. Maurice, 14e au classement des équipes sur le plan africain, défiera la Zambie, 12e. Les Mauriciens se mesureront par la suite aux Rwandais, le 26.

L'équipe mauricienne est dirigée par le trio Patrice François-Bruno Bax-Gerard Guidi, et espère mieux faire que l'édition de 2016 au Maroc, où le XV de Maurice, alors sous les commandes de l'ancien Directeur national de Maurice (DTN), Julien Blazy, avait concédé deux défaites en autant de sorties, respectivement face au Maroc et au Nigeria.

La sélection : Ravi Bolha, Romain L'Éveillé, Loïc Leclair, Princeley L'Effronté, Jason Léonore, Nicolas de Baize, Jonathan Arlanda, Balagen Vydelingum, Yohann Seebaluck, Lionel Mervin, Kevin Mayer, Jean-Luc Contato, Nicolas Marie, Simon Gilmour, Mathieu Galet, Michael Childs, Adrien Rivallan, Ludovic Leclair, Davesh Raggoo, Emeric Lamusse, Sébastien de Coriolis, Pierre Noël, Youri Leclézio et Pravesh Munganan. Réserve : Jean-Philippe Tyack.

Rugby à VII – Tournoi lycéen au Kenya: Maurice sacrée

La sélection mauricienne composée des joueurs du Lycée La Bourdonnais et Lycée des Mascareignes a raflé la coupe en battant le pays hôte à plate couture en finale (37-7). Dirigé par le trio entraîneur Sylvain Hannequin-Stéphano Lagarde-Patrice François, le VII de Maurice a fait un sans-faute dans la compétition. Les Mauriciens ont affiché leur suprématie dès la phase de groupe, terminant premier avec quatre victoires en autant de sorties, toutes soldées par un large succès. Ils ont commencé en faisant plier Madagascar (28-12), pour ensuite aller dominer la Tunisie (35-7). Pour leur troisième match de groupe, ils ont corrigé la Gaulois Academy venue du Kenya (24-0) avant d'aller martyriser l'autre équipe Kenyane, Diderot, 47 à 0. Dès lors, Maurice faisait figure d'épouvantail. Arrivés en demi-finale, les lycéens de La Bourdonnais et des Mascareignes sortent sèchement l'Afrique du Sud sur un score flatteur de 19-0.