RUGBY : L'Africa Bronze Cup à Maurice ?

La Rugby Union Mauritius (RUM) espère accueillir l'Africa Bronze Cup (Division 1C) du 24 mars au 2 avril. Tout laisse croire que la RUM dispose de bons arguments afin de convaincre la Confédération Africaine de Rugby (CAR). Le président de la RUM, Kevin Venkiah, est déjà en discussion avec le président la CAR Abdelaziz Bougjia. Le pays organisateur sera connu en février. Six pays font parties de cette Division 1C, divisée en deux groupes. Celui du nord comprend le Nigeria, le Cameroon et l'Algeria, et celui du sud regroupe Maurice, Rwanda et la Zambie. Les matches devraient alors se jouer au Dodo Club, à Curepipe.

Entre-temps, c'est le trio Patrice François-Bruno Bax-Gerard Guidi qui prend en charge la sélection nationale après le départ du Directeur technique national (DTN), le Français Julien Blazy, qui était arrivé à la fin de son contrat. Par ailleurs, Kevin Venkiah affirme que la RUM est « sur quelques pistes » pour trouver un remplaçant, sans toutefois évoquer de nom.

Ces premiers mois de l'année ne seront pas de tout repos pour le président de la RUM puisqu'il cherche à faire venir Bernard Laporte, ancien manager du RC Toulon (2011 à 2016) et président de la fédération française de rugby à XV à Maurice en juin. Il serait alors accompagné de l'équipe de France pour un atelier de travail où les développements du rugby dans le pays devraient être au centre des préoccupations. Aussi, dans cet élan, Kevin Venkiah dit qu'il est essentiel de disputer plus de tournois avec les autres îles qui font partie de l'Association Rugby de l'océan Indien (AROI), à savoir Madagascar, La Réunion, Mayotte, les Comores et les Seychelles.

« Je serai en contact avec le président de l'AROI pour essayer d'organiser plusieurs tournois inter-îles. Car au niveau de la RUM, nous voulons donner un coup de boost aux sélections nationales de -19 ans, -17 ans aussi bien qu'aux équipes seniors qui bénéficieront de ces frottements pour se préparer pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Ce sera également l'occasion pour les entraîneurs de se mettre en évidence et de faire leur preuve », fait-il ressortir.

AG ÉLECTIVE : Les élections au 7 mars ?

L'Assemblée générale élective de la Rugby Union Mauritius (RUM) devrait se tenir le 7 mars. Un nouveau comité directeur sera mis sur pied pour les quatre années à venir. Le président sortant, Kevin Venkiah, en poste depuis 2013, devrait être candidat à sa propre succession. Ce dernier, pour rappel, a une riche expérience dans le monde ovale, ayant été président du club français CA Bordeaux-Bègles Gironde.