RUGBY TOURNOI 7’S MASERU: La sélection mauricienne sur la terre des Likuenas

L’équipe nationale de rugby a fait le déplacement hier matin vers le Lesotho afin de participer au tournoi à sept Maseru qui se tient ce week-end. Ce tournoi regroupe les meilleurs pays africains, notamment l’Afrique du Sud, qui se présente avec une équipe de All Star, le Botswana et le pays hôte.

Ce tournoi est une première sous la supervision du nouveau directeur technique national, Jean-Baptiste Gobelet. « J’ai hâte d’y être. On va tout faire pour bien jouer. L’objectif est de faire une bonne prestation. Cependant, j’aimerais voir comment les gars se débrouilleront lors des matches afin de mieux préparer la suite », déclarait hier le DTN.

La sélection mauricienne devra se surpasser physiquement face aux Africains. « Athlétiquement et techniquement, nos adversaires sont au-dessus de nous, mais lors des sessions d’entraînement, j’ai pu voir nos points forts. Certes le rugby est un sport de contact et je suis sûr que l’équipe sera disciplinée tout au long du tournoi. »

« Pour les autres tournois qui se dérouleront au fil des années, je pense que la fédération doit mettre davantage de facilités à la disposition des joueurs. Jusqu’ici ils se débrouillent avec ce qu’ils ont. Je ferai mon possible afin de professionnaliser cette discipline à Maurice. Avec l’aide des membres de la fédération, comme Christophe Cariou, le rugby à Maurice prendra une autre dimension », ajoute l’ancien rugbyman français.

À savoir que Jean Baptiste Gobelet a été recruté afin de préparer la sélection mauricienne en vue des prochains Jeux des îles en 2019 à Maurice.

La sélection mauricienne

Adrien Rivalland

Davesh Ragoo

David Braunecker

Dimitri Le Breton

Émeric Lamusse

James Marot

Kevin Mayer

Pierre Noël

Romain L’Éveillé

Simon Gilmour

Aurélien Bouic

Yannick Bax