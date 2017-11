RUGBY - TOURNOI D’ASSUPOL : Maurice termine à la 8e place

Le week-end dernier, lors de la 2e édition du tournoi Assupol à Stellenbosch en Afrique du Sud, troisième compétition sous les commandes du nouveau directeur technique national, Jean-Baptiste Gobelet, la sélection mauricienne a pris la huitième place.

Maurice est toujours en apprentissage. Après la Coupe d’Afrique des nations en Ouganda où elle a terminé à la 10e place, la sélection a été confrontée une nouvelle fois aux meilleures équipes à sept du moment. Pour son premier match contre la deuxième équipe de Western Province, Maurice s'est imposée 41-5. Une victoire surprenante car la sélection mauricienne était l’équipe la moins expérimentée de ce tournoi. Mais les hommes de Jean-Baptiste Gobelet ont été vite été ramenés à la réalité en s'inclinant contre la Namibie, l’Écosse et Western Province A 62-0, 60-0 et 46-0 respectivement.

La victoire finale est revenue aux Blitzboks, dont l’entraîneur, Neil Powell, dit être « vraiment content car nous avons intégré plusieurs jeunes dans notre effectif et ils se sont bien débrouillés lors de ce tournoi. Physiquement on a été à la hauteur et les joueurs expérimentés ont bien su gérer les matches. »

Par ailleurs, sachez que la finale du championnat national de rugby à 15 aura lieu ce soir à 20h à Tamarin. Les Western Cowboys et Highland Blues se disputeront la coupe. À noter que l’arbitre sud-africain Rasta Rasivhenge sera de la partie. Il était des officiels qui ont été retenus lors des Jeux Olympiques de 2016.

Résultats de la sélection mauricienne

Maurice b. Western Province B 41-5

Western Province A b. Maurice 46-0

Namibie b. Maurice 62-0

Écosse b. Maurice 60-0