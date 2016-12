RUGBY UNION MAURITIUS—14E: 1.5 pts

Après une ascension fulgurante de la 16e place (0.5 pt) à la 13e (1.5 pt) en 2015, la Rugby Union Mauritius (RUM) garde le même nombre de point cette année, mais perd toutefois une place dans ce hit-parade des fédérations. Pourtant, la RUM aurait pu aspirer à un meilleur classement si les sélections mauriciennes de rugby avaient été à la hauteur des espérances à l'étranger. En effet, la participation du XV de Maurice à la Coupe d'Afrique (Division 1 C) de rugby à XV, tenue en juillet à Casablanca, a été un échec traduit par trois défaites en autant de sorties. Avec ce mauvais résultat, Maurice demeure une fois de plus en 1C, dernière division du championnat africain.

Dans la coupe d'Afrique de rugby à VII à Nairobi, au Kenya, la sélection mauricienne est également passée à côté de ce tournoi où 11 autres équipes étaient en lice : Kenya, Ouganda, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Madagascar, Tunisie, Sénégal, Maroc, Botswana et Nigeria. Malheureusement dans une compétition très relevée, Maurice n'a pas fait le poids face aux autres pays du continent africain. Engagés dans le groupe B avec l'Ouganda et le Zimbabwe, les Mauriciens pour leur première sortie avaient été battus 35-7 par les Ougandais, avant d'essuyer une sévère défaite face aux rugbymen du Zimbabwe (54-0). Dans le match de classement, le Botswana a fait plier Maurice sur le score de 24 à 21, les reléguant ainsi à la 12e et dernière place. Des contre-performances suivies par la démission de Directeur technique national (DTN), le Français Julien Blazy, qui occupait ce poste depuis 2011.

Au niveau de son calendrier, la satisfaction est de mise. La RUM a mis le paquet pour promouvoir davantage le rugby à Maurice avec la tenue du World Club 10's au stade Anjalay. Ce fut l'un des événements phares organisé sur le sol mauricien cette année, plaçant le pays un peu plus sur la carte mondiale. D'ailleurs, la RUM depuis quelques années déjà s'engage tous les ans à organiser une compétition internationale sur le sol mauricien. En somme, avec les différents championnats nationaux ayant eu lieu comme prévu, la RUM a été irréprochable dans son agenda.

Aussi, grâce au projet d'initiation de l'International Rugby Board (IRB) Get Into Rugby, qui consiste à initier les enfants à la pratique du Rugby en Afrique, la discipline se démocratise à vitesse grand V. À Maurice, le programme a débuté sur une base pilote il y a quelques années avec les collèges d'État, à savoir La Gaulette SSS, Ébène Boys SSS, Port-Louis Nord SSS et Sir Lekraz Teeluck SSS. Suite à cela, les élèves qui avaient le potentiel ont intégré un club de rugby le plus proche de leur région, soit les Nothern Pirates pour les nordistes, les Highland Blues pour ceux qui habitent dans le centre, et les Western Cowboys du côté de l'ouest. À ce jour, le bilan est prometteur. Une vingtaine d'écoles comprenant plus de 1 000 jeunes y adhérent. La révolution est en marche. L'harmonie qui règne au sein du bureau directeur et l'engagement de son président, Kevin Venkiah à faire son job y sont pour quelque chose.