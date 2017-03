RUGBY À VII - TOURNOI FÉMININ DE L'AROI (18-19 MARS) : Les Mauriciennes en mode conquérantes

Pour leur première participation au tournoi de l'Association Rugby de l'océan Indien (AROI), organisée pour la première fois en féminin, la sélection féminine veut marquer le coup. La compétition se déroulera en terre malgache, au stade municipal de Mahamasina, à Antananarivo, les 18 et 19. Quatre îles de l'océan Indien, à savoir Maurice, Réunion, Madagascar et Mayotte, s'affronteront pour le titre synonyme d'une nouvelle page de l'histoire.

Au départ, elles étaient 18 présélectionnées à s'entrainer les lundis, jeudis et vendredis au centre national François Blaquart à Réduit. Mais depuis jeudi dernier, la liste finale a été ramenée à 12. Ces dernières se peaufinent en vue de ce tournoi inter-îles. D'ailleurs, concentration et rigueur sont les maîtres mots selon l'entraîneur national Patrick François.

« L'équipe est en très bonne condition. Il y a un bon dynamique au sein du groupe. Les filles sont impatientes de disputer ce tournoi, qui à mon avis sera très relevé avec les Malgaches comme grandes favorites. Elles ont disputé beaucoup plus de matches et de compétitions que nous. À ce niveau, elles sont très expérimentées. Mais nous ne viendrons pas avec la fleur au fusil non plus. Nous avons à cœur de prouver que nous avons notre place dans le rugby dans l'océan Indien. C'est aussi l'occasion de nous situer par rapport à nos adversaires sur plusieurs aspects. Ce qui nous permettra ensuite de nous ajuster afin qu'on puisse encore nous améliorer », dit-il.

Le 16 du mois courant, les rugbywomen mettront le cap sur la Grande Île en compagnie de la sélection masculine des U18 qui sera également engagée dans le tournoi de l'AROI et coachée par Patrick François. « On part avec l'idée de tout donner et de faire de notre mieux. On est conscient que les choses ne seront pas faciles pour nous. Cependant, nous sommes motivés à réussir et imposer notre jeu », souligne-t-il. La délégation mauricienne sera de retour le 20 et on espère avec des médailles. Pour permettre le voyage et le séjour des athlètes, la RUM a eu le privilège de compter sur ses sponsors :Macbeth Architects, Alteo Properties Ltd, Scott, Emcar, Nandos, Vitech Electronics Ltd, Bluefrog Ltd, General construction Ltd, Renfort, Medine Casela, Unique concept, Domaine de Labourdonnais, Birger et Lising.

La sélection féminine : 1. MARIOLLE Yovania 2. KHEEJOO Marie Francine 3. ST LOUIS Alice Floriane 4. CORNISH Christabel 5. DOMAINGUE Stephanie Marthe 6. MARIE Estelle Rebecca Astrid 7. ARLANDA Valerie Angele 8. SUMMERS India Valentine 9. VALLET Elsa Marie Louise 10. DEHOUX Lorraine Louise Alice 11. PIERRE LOUIS Emma Chloee 12. RABOUD AMOORDON Marie Karine Sheron.

La sélection U18 : 1. CAMOIN Brieux Jean-Francois 2. MARRIER D'UNIENVILLE Gauthier Philippe 3. D'HOTMAN DE VILLIERS Christian Cedric 4. AUGUSTE Dino 5. LAGESSE Edouard Pierre Octave 6. THOMAS Gilbert Loic 7. DUSSOYE Noah Dinesh 8. WIEHE LAGESSE Hugo 9. HAREL Hugo Charles 10. FERRAT Etienne Louis 11. BATHFIELD Joseph Joel Adrien 12. RAFFRAY Jean Edouard Simon.