RUN POSITIVE LIFE : Narain et Falbaire s'imposent

Les championnats de Maurice de semi-marathon sur route, événement associé depuis l'année dernière aux activités familiales de Run Positive Life initiée par le Club Med, ont eu lieu dimanche dernier à Albion. Cette course à dimension caritative dont l'action vise à effectuer une levée de fonds en faveur de Terre de Paix a vu Vikash Narain l'emporter chez les hommes (1h16’03) et Candice de Falbaire (1h44) chez les dames.

Ces championnats ont rassemblé un grand nombre de coureurs hommes et dames confondus, comme cela n’a jamais été le cas ces dernières années. Ils comportait également des épreuves de 10 km réservées aux juniors hommes, dames et vétérans. Vikash Narain succède au palmarès à Jean-Luc Vilbrim, qui ne s'est pas aligné en raison de sa prochaine participation au marathon de Paris le 9 avril. Par contre, il s'est aligné et a remporté la course du 10 km.

De son côté, l'ancienne spécialiste du triathlon Candice de Falbaire a succédé à la Rodriguaise Antoinette Milazar, qui met elle aussi le cap sur Paris. Pour rappel, Vilbrim et Milazar s'attaqueront au minima du marathon des Jeux de la Francophonie prévus du 20 au 31 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Les résultats

Masculin

10 km

Juniors (22 coureurs) : 1. Davind Custnea 33'42, 2. Pravish Jhowry 38"36, 3. Sohail Jeeanody 39'44, 4. Robbie Pyndiah 40'00, 5. Stephen Ash 41'14

Seniors (99 coureurs) : 1. Jean-Luc Vilbrim 33'07, 2. Dylan Constance 33'34, 3. Jean-Danile Maurice 35'00, 4. Dev Jeealall 36'07, 5. Stephan Joseph Davasgum 37'40

Masters (83 coureurs) : 1. Jean-Paul Trippier 35'36, 2. Janot Fra 37'20, 3. Harris Khelawon 37'24, 4. Khalid Jeeawoody 38'34, 5. Jean Virginio Gaspard 39'33

21,1 km

Juniors-seniors (13 coureurs) : 1. Vikash Narain 1h16’03, 2. Nitish Jhugursing 1h16’20, 3. Christophe Mootoosamy 1h21’43, 4. Nilesh Chuttoo 1h24'18, 5. Rowin Raggoo 1h27’41, 6. Jerry Sohun 1h27’54, 7. Edourdo Salvara 1h30’31, 8. Frankie Francis 1h36’09, 9. Silver Durhône 1h40’54, 10. Bernard Chan Lin Fat 1h46’19

Masters : 1. Kevin Lallemand (Réu) 1h16’40, 2. Rishi Champa 1h26’03, 3. Eric Ciceron 1h30’41, 4. Barnard Duval 1h31’57, 5. Khooshiram Ghunasham 1h32’43

Féminin

10 km

Juniors (3 coureuses) : 1. Maeva Sisafe 48'36, 2. Aurélia Merle 52'34, 3. Alrina Petit 1h18"38

Seniors (56 coureuses) : 1. Sabrina Rabot 42'10, 2. Prisca Manikion 43'54, 3. Vanessa Zephyr 48'27, 4. Pascaline Vilbrim 50'17, 5. Morgane Pelloux 52'14

Masters : 1. Koomanee Verny 46'54 2. Coryse Auffray 48'40, 3. Shirley Larose 50'43, 4. Sandra Fong Sing 57'13, 5. Elize Idriss 58'50

21,1 km

Juniors-seniors : 1. Candice de Falbaire 1h44’00, 2. Elodie Labonne 2h15’25, 3. Loren d'Arifat 2h17’59

Masters : 1. Joëlle Cotte 1h47’20, 2. Monique Arékion 2h36’57