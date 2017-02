Dans son message ce matin à 124 aspirants médecins réunis à l’hôpital Victoria pour une session de formation en vue de leur stage d’internat, qui commence demain, Anwar Husnoo, le ministre de la Santé, a fait un véritable plaidoyer en faveur d’une « proper communication ». Il leur a notamment dit : « Développez une culture de communication, donnez les explications qu’il faut aux patients et à leurs proches, c’est ce qui fera la différence et fera de vous un bon médecin. »

C’est davantage le médecin qui a parlé ce matin, à la manière d’un “mentor” de la profession prodiguant des conseils aux plus jeunes, plutôt que le politicien discourant sur les réalisations gouvernementales dans le domaine de la santé. En effet, le ministre de la Santé a axé son discours essentiellement sur la pratique de la profession.

C’est ainsi qu’il a mis l’accent sur l’importance de la communication dans le traitement du malade. « Sans les malades, vous ne seriez pas là. Please have a proper communication with the patients and also with their relatives and that makes the difference between a good doctor and a bad doctor », leur a déclaré Anwar Husnoo. Selon le ministre, la majorité des doléances du public concernant les hôpitaux – et répercutée dans les médias – résultent d’un manque de communication. « If only we take time to explain to a patient from what he is suffering and give him the necessary information about the treatment, lot of complaints will not go to the press. »

Toutefois, le Dr Husnoo ajoute qu’un patient est beaucoup plus inquiet par son état de santé et, de ce fait, il est peu probable qu’il retienne immédiatement toutes les informations que lui communique le médecin pour la première fois. « Il faut être compréhensif envers le patient. Il est préoccupé par sa maladie et il ne retiendra peut-être la première fois que 20% à 30% des explications que le médecin lui aura données. You have to repeat these explanations », leur a conseillé Anwar Husnoo.

Il a également fait mention de l’attitude que les nouveaux venus au sein de la profession devraient avoir dans l’exercice de leur métier. « Treat the patients in the same way you and your family would like to be treated. Avant que vous ne décidiez d’un test ou d’une intervention chirurgicale, il serait bon que vous obteniez la permission du patient ou celle de leur famille. Soyez poli avec vos patients, ayez beaucoup d’attention pour eux et respectez-les. Si dès le départ vous allez dans cette direction, alors vous posez la fondation pour devenir un bon médecin et c’est de cette manière que vous serez respecté dans la profession et par le public », leur a encore conseillé Anwar Husnoo.

Un autre élément du discours du ministre de la Santé concernant spécifiquement les médecins, indépendamment de leur nombre d’années d’expérience, a trait à l’importance de la formation continue. Tout médecin, selon lui, a le devoir de mettre à jour ses connaissances et la pratique professionnelle en raison de l’évolution rapide dans le domaine medical. « You have to keep your professional knowledge and skills up to date. Continuous professional development is a must », a affirmé le ministre. Une manière de rappeler aux membres de la profession le nouveau règlement relatif à l’obligation de formation continue pour figurer au registre annuel du Medical Council.