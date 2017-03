S & M NULLIAH: Une petite entreprise à Rs 200

Créée en 1994 à Bois-Mangues, Plaine-des-Papayes, l'entreprise S & M Nulliah, spécialiste des épices du Nord, s'est petit à petit, en l'espace d'une dizaine d'années, fait une place sur le marché, même si les portes des grosses boîtes lui sont toujours fermées. Seeven et Mayavedee Nulliah voient grand et veulent agrandir leur entreprise, tant pour mieux desservir le marché local que pour exporter sur l'Afrique. Mais la compétition dans ce domaine joue aux trouble-fête.

Seeven et Mayavedee Nulliah ont créé leur petite entreprise un jour de 1994 parce que cette dernière ne pouvait plus supporter d'être femme au foyer après quelques années de mariage et un fils de trois ans à charge. Ce dernier étant admis dans une école préscolaire, Mayavedee n'avait en effet pas grand-chose à faire à la maison. « Un jour, mon époux m’a donné Rs 200 et j’ai utilisé cet argent pour acheter mes premières matières premières dans un supermarché de la localité. Des ingrédients que j'ai nettoyés, grillés et écrasés avec une petite machine à main que j’avais empruntée à ma belle-mère pour en faire des épices en poudre. J’en avais obtenu 20 sachets, que j’ai vendus à Beau-Champ, où vit ma mère, et où j’ai passé toute mon enfance. J'ai fait ma première clientèle dans cette localité », raconte Mayavedee. Ce qui allait plus tard devenir Ambigar Quality Foods, le label de la compagnie S & M Nulliah.

Nouvelle femme entrepreneur sans expérience qu'elle était, Mayavedee préparait ses épices « comme je le faisais pour ma famille ». Et au fur et à mesure que le business poursuivait son chemin, elle a amélioré son produit en écoutant les critiques formulées par ses clients. « J’ai dû produire du masala pimenté, moins pimenté et sans piment pour satisfaire tous les goûts. Puis j'ai ajouté du petit anis, du poivre et de la moutarde écrasés », dit-elle, avant d'ajouter qu'elle est tombée dans ce créneau « car mes proches aimaient beaucoup le goût de la nourriture que je leur préparais à la maison ». Elle poursuit : « Mes beaux-parents aimaient bien manger chez nous en raison du parfum que dégageaient mes plats. Je me suis donc dit : “pourquoi ne pas utiliser mon talent de cuisinière pour développer un petit business ?”. »

Lourdeur administrative

Seeven quitte son job en décembre 1999 et se joint à son épouse dans le but d'agrandir son entreprise, mais le couple se heurte à une lourdeur administrative énorme. « Cela nous a pris huit ans. Ce n'est qu'en 2005 que nous avons pu incorporer notre entreprise après une série de démarches entreprises auprès des différentes autorités du pays. Il nous fallait un emplacement où travailler. En outre, on avait besoin d'argent mais on ne pouvait obtenir un prêt bancaire car on n'avait pas encore obtenu les permis nécessaires à la création d'une PME », fait ressortir Seeven. Contre vents et marées, Ambigar Quality Foods a finalement pu prendre son envol et les deux entrepreneurs sont partis à l'étranger afin d'exposer leurs produits dans des foires internationales en Afrique du Sud, à Madagascar, à La Réunion et à Rodrigues, et ce grâce à la SMEDA et à Enterprise Mauritius. Ils suivent aussi des stages de formation auprès des institutions agricoles locales en vue de parfaire leurs connaissances dans le domaine.

Après avoir bien travaillé pendant quelques années grâce à une clientèle individuelle, en faisant du porte-à-porte, en engrangeant des commandes pour mariages et des ventes dans différentes foires à travers le pays, les Nulliah se retrouvent face à une concurrence farouche dans le domaine, où sont entrés un grand nombre d'autres petits entrepreneurs. Et les ventes chutent. « Il leur manque des informations concernant les PME et sur les créneaux qu'ils peuvent développer et qui ne sont pas encore saturés », dit Mayavedee. Ainsi, poursuit-elle, « tout le monde a des difficultés » pour vendre ses produits. « Et nous aussi, qui sommes pourtant dans le business depuis pas mal d'années déjà », ajoute-t-elle. Mayavedee dit en avoir parlé aux autorités, « mais elles nous disent que les petits entrepreneurs aiment bien ce domaine car c'est plus facile comme business ».

Supermarchés fermés aux PME

Pour s'en sortir, les Nulliah essayent de vendre leurs produits à travers les supermarchés, mais les portes de ces derniers leur sont fermées. « Je lutte depuis dix ans pour pouvoir entrer dans un supermarché, mais en vain. Nous avons tout essayé mais on n'arrive pas à rencontrer les personnes concernées; elles ne sont jamais là. Je pense que les supermarchés préfèrent travailler avec les gros entrepreneurs et importer les produits », lâchent-ils.

Les Nulliah souhaitent exporter leurs produits vers des pays africains, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont bien reçu des demandes venant d'Afrique et d'Europe, mais ils ne savent pas encore comment faire pour sécuriser leurs paiements. « Nous avons entendu dire qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes eu une mauvaise expérience avec des acheteurs réunionnais et sud-africains. Heureusement, ce n'était pas une grosse commande. Mais nous sommes un petit business et ça compte pour nous. Par contre, nous n'avons aucun problème avec nos clients rodriguais », affirme la femme entrepreneur. Peut-être, selon elle, que Enterprise Mauritius pouvait leur trouver « des clients sérieux à l'étranger ».

Malgré cette situation difficile, les Nulliah ne baissent pas les bras pour autant. Mayavedee se lance en effet dans un nouveau créneau, celui de la cosmétique. Mais elle cherche à se former d'abord. « Je suis partante pour une formation dans ce domaine. Nou pe debat, nou pale noye, nou pe fer fas, me nou pa pe kapav. Si on n'y arrive pas, nous devrons alors fermer notre petite entreprise », lance Mayavedee.