SADC—ATELIER SUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE: Rehausser les capacités des parlementaires dans l’institution de projets

Rehausser les capacités des cadres de l’Assemblée nationale pour qu’ils puissent mettre en œuvre efficacement le projet « Santé sexuelle et reproductive et les droits et la gouvernance » (SRHR) du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Tel est l’objectif d’un atelier de travail tenu les 12 et 13 septembre à l’hôtel Le Victoria, Pointe-aux-Piments.

Maurice est l’un des six pays de la SADC à participer à ce projet étalé sur quatre ans, soit de 2014 à 2018, et financé par l’ambassade de Suède. Les autres pays participants sont le Lesotho, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Les objectifs de l’atelier sont de familiariser les participants aux nouvelles techniques et aptitudes nécessaires pour exécuter le projet. L’identification des blocages et les approches innovatrices seront également privilégiées. En outre, les participants seront sensibilisés sur les questions émergentes du SRHR et du VIH/Sida, tout en partageant leurs connaissances pour l’engagement stratégique dans le contexte de support technique et le suivi du travail effectué par les parlementaires. À la fin de la formation, il est prévu qu’un cadre de travail soit développé afin de traduire les connaissances parlementaires régionales en une action à l’échelle nationale.

Des présentations, des travaux de groupe et des études de cas des pays qui mettent en œuvre le projet sont au programme. Plusieurs thèmes seront abordés, dont le forum parlementaire de la SADC, ses programmes et son cadre de travail opérationnel, les indicateurs principaux du projet SRHR, le système parlementaire à Maurice, le Parlement mauricien et ses départements ainsi que les défis de la santé reproductive et le VIH/Sida à Maurice.