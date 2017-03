SADC - SOMMET AU SWAZILAND : Le MMM déplore l'absence ministérielle

L'absence ministérielle au sommet spécial de la communauté de développement d'Afrique australe (SADC) est déplorée par le MMM. En effet, le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui devait initialement participer au sommet spécial de la SADC, convoqué pour demain au Swaziland – qui assure cette année la présidence de l'organisation régionale –, a annulé son déplacement. Il sera remplacé par le directeur du service chargé de l'intégration régionale, Dev Phokeer.

« Il est très dommage qu'aucun ministre ne soit représenté à ce sommet spécial, d'autant que l'admission d'un pays ami comme les Comores ainsi que celle du Burundi seront étudiées et que plusieurs chefs d'Etat, dont Jacob Zuma, d'Afrique du Sud, seront présents », constate Paul Bérenger. Le leader du MMM s'interroge également sur l'absence du Premier ministre au premier sommet de l'Indian Ocean Rim Association (IORA), qui s'est tenu récemment à Djakarta, en Indonésie. Le président indonésien, Joko Widodo, avait exprimé le souhait que Maurice soit représentée au plus haut niveau. « L'absence du Premier ministre est d'autant plus déplorable que Maurice accueille le secrétariat de l'organisation régionale », a poursuivi Paul Bérenger.

Le sommet spécial du Swaziland doit étudier entre autres l'admission des Comores et du Burundi au sein de l'organisation de l'Afrique australe. Il sera également question de la sécurité alimentaire, tenant en compte l'épidémie qui affecte actuellement la production agricole dans la région. Les chefs d'États devront également se pencher sur un rapport préparé par un comité ministériel sur l'intégration économique régionale et sur l'industrialisation.