SADC/COMESA/EAC - ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE : Lutchmeenaraidoo confirme que Maurice signera le protocole tripartite

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a donné l'assurance ce matin que Maurice signera le protocole portant sur la création d'une zone de libre-échange tripartite regroupant les pays membres de la Southern Africa Development Community (SADC), du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) et de l'Eastern Africa Community (EAC). Vishnu Lutchmeenaraidoo intervenait lors de l'ouverture officielle, à l'hôtel Labourdonnais, d'un forum organisé conjointement par le COMESA Business Council (CBC), instance agissant comme porte-voix du secteur privé au sein de ce bloc économique régional, et la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI).

Le ministre des Affaires étrangères n'a pas tardé à réagir aux propos tenus un peu plus tôt par le Dr Francis Mangeni, Director of Trade, Customs and Monetary Affaires au sein du secrétariat du COMESA, qui avait dit son étonnement de ne pas voir la signature de Maurice au bas du protocole sur la mise en place d'une zone de libre-échange tripartite approuvé lors du sommet des pays membres des trois blocs économiques régionaux. « Nous souhaitons vivement que Maurice y appose sa signature vu que le pays a été un leader lors des négociations préliminaires menant à l'élaboration de cet accord de libre-échange tripartite, que ce soit au niveau des règles d'origine, de l'accès aux marchés ou du mécanisme de règlement des litiges », a déclaré le Dr Francis Mangeni.

Lors de son allocution, Vishnu Lutchmeenaraidoo a confirmé que Maurice signera le protocole car le pays estime que la mise en place d'une Free Trade Area (FTA) tripartite est une « winning formula ». Le chef de la diplomatie mauricienne a laissé entendre que cette signature interviendra après que toutes les modalités auront été étudiées en profondeur. Dans les milieux du ministère du commerce international et de la MCCI, on fait comprendre que Maurice attend d'être en présence de tous les détails, qui seront inclus dans les documents annexés au protocole, en particulier ceux concernant les règles d'origine. Vishnu Lutchmeenaraidoo a indiqué que la division de commerce internationale de son ministère se penche sur la question. Le ministre a par ailleurs fait savoir que Maurice demandera également que la Commission de l'océan Indien (COI) soit partie prenante du protocole tripartite.

Par ailleurs, Vishnu Lutchmeenaraidoo a réaffirmé sa conviction de l'intégration économique régionale, faisant comprendre que Maurice oeuvre dans cette direction et apporte son appui aux diverses initiatives prises par des instances politiques et économiques du continent. « L'Afrique est devenue incontournable », a-t-il dit, évoquant les actions menées par les autorités mauriciennes et des organisations du secteur privé pour établir des partenariats gagnant-gagnant avec des pays africains (Ghana, Kenya, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mozambique, Afrique du Sud et Tanzanie, entre autres). Mais le ministre reconnaît également que « doing business with Africa is tough » compte tenu des problèmes de connectivité.

Du côté de la MCCI, on fait ressortir que l'organisation a beaucoup travaillé pour la promotion de la coopération régionale et pour encourager le secteur privé mauricien à élargir son espace d'activités. Azim Currimjee, le président, a fait état de la stratégie mauricienne de servir de plateforme reliant l'Asie à l'Afrique. Azim Currimjee a parlé de la croissance des échanges commerciaux intra-COMESA (de USD 3 milliards en 2000 à 20,9 milliards en 2015) mais considère que le niveau est encore bas en raison de plusieurs facteurs dont l'existence de barrières non-tarifaires. Les exportations intra-COMESA ne représentent que 10% des exportations totales de la région. Ce taux est plus faible que ceux affichés par d'autres blocs économiques. Pour la SADC, il est de 23% alors que pour l'Union européenne, il s'élève à 62%. « So, we can clearly see that there is still much to be done to achieve a fully integrated economic space », a ajouté le président de la MCCI.

Le forum CBC-MCCI sert ainsi de plateforme pour que les diverses parties prenantes puissent se pencher sur la stratégie du CBC, des intruments de facilitation des échanges, les mécanismes de règlement des litiges, les perspectives d'exportation des services et les outils dont diposent les entreprises mauriciennes pour développer leurs échanges avec les pays du COMESA.