SAGA ALVARO SOBRINHO : Le MP réclame un Select Committee

Le Mouvement Patriotique (MP), qui commentait la saga Alvaro Sobrinho pendant sa conférence de presse hier après-midi, a demandé l’institution d’un Select Committee pour faire toute la lumière sur cette affaire qui défraie l’actualité depuis un certain temps déjà. “Le Select Committee comprenant des membres du gouvernement et de l’opposition devrait être présidé par le ministre de la Justice”, a d’emblée déclaré Alan Ganoo, président du MP. Le Select Committee, a-t-il précisé, aura aussi pour objectif de “clear the air”.

Pour le MP, la polémique autour de l’Angolais Sobrinho et de ses activités à Maurice “a entaché la crédibilité du secteur financier” et “l’intégrité de la République.” Le MP a été aussi catégorique sur le profil de l’homme d’affaires : “ Il y a des éléments qui démontrent que Sobrinho est une politically exposed person de par ses connexions.”

Relevant ce qu’il a qualifié “d’éléments troublants” dans cette affaire, Alan Ganoo s’est demandé: “Pourquoi est-ce que dès son arrivée à Maurice Sobrinho a rencontré Ivan Collendavelloo, qui est quand même le numéro deux du gouvernement, alors que la FSC a suspendu la demande du premier et a ouvert une enquête ? Est-ce que cette rencontre entre Collendavelloo et Sobrinho est éthique ?”

Par ailleurs, Alan Ganoo a relevé le démenti apporté par le Senior Counsel Me Iqbal Rajahbalee à l’effet qu’il n’avait jamais, ainsi que le Professeur Goolam Mohamedbhai, président de l’Utility Regulatory Authority, donné son accord pour représenter l’Angolais. Et ce, contrairement à ce qui a été stipulé. C’est toujours lors de sa conférence de presse que le MP, à travers son président, a annoncé que la compagnie d’Alvaro Sobrinho détient le statut de Domestic Company.

“Cette compagnie ne détient pas de Global Business License. Pourquoi est-ce que Sobrinho a préféré créer une compagnie domestique ? Ce type de compagnie peut opérer sans management company. Il lui est alors plus facile d’opérer dans l’opacité !” a déclaré Alan Ganoo.