SAINT-PIERRE - ACCIDENT FATAL : La victime, « Donn mwa impe dilo avan mo mor »

« Mes voisins et moi avons tout fait pour sauver la vie de Dastinram et son ami, qui habitent tous deux dans le village. Le moment le plus dur, c'était lorsque Dastinram nous a dit : “Donn mwa impe dilo avan mo mor et vinn pres mama, vinn pres. Serr-mwa dans to lebras.” Nous avons eu le temps de le faire avant qu'il soit transporté à l'hôpital. Nous avons la conscience tranquille », a déclaré ce matin Vydia Ramdeal, témoin oculaire de cet accident de la route survenu hier après-midi à l'Agrément, Saint-Pierre, où Dastinram Itteea, un adolescent de 16 ans domicilié à Circonstance, Saint-Pierre, et qui était à moto avec son ami, est mort lorsque leur moto a dérapé.

Quant à l'ami de Dastinaram, N. R, 16 ans, domicilié à Circonstances, Saint-Pierre, à la même adresse, il est toujours admis à l'hôpital. « Je suis encore sous le choc. Je n'ai pas grand-chose à dire pour le moment », a-t-il simplement confié ce matin. Donovan Legentil balayait devant sa porte lorsque les deux jeunes qui étaient à moto ont été projetés sur l'asphalte. « Mo tan enn gran tapaz. Letan mo gette mo trouve deu dimounn lor enn motocyclette dan lair. Mo degaze mo alle apel mo papa. Letan li vini, bann voisin vini et donn Samu coup de main. Sa ban zimage-la encor dan mo latet », a-t-il confié au Mauricien.

Daneshwar Itteea, le frère de la victime, raconte : « Mon frère était sorti pour aller acheter des jeux vidéos à quelques mètres de chez nous. J'ai reçu un appel et j'ai appris que mon frère avait été victime d'un grave accident et qu'il avait succombé à ses blessures. J'étais bouleversé, paniqué. Je ne savais plus quoi faire. »

Dastinram et N. R., raconte Daneshwar, étaient des amis d'enfance. Ils ont grandi et ont fréquenté le même établissement scolaire, dans la localité. « Ils étaient inséparables. » Dastiram, qui avait participé aux examens de SC l'année dernière, avait la ferme intention de s'inscrire dans une institution pour suivre des cours dans le domaine électrique. « Malheureusement, il est parti trop tôt et trop jeune », lance Daneshwar. L'autopsie a attribué le décès de la victime à des blessures multiples causées par l'accident. Son ami sera interrogé par la police dès qu'il pourra quitter l'hôpital.