SAINT-VALENTIN : Comment célébrer la fête de l’amour

Cette année encore, la Saint-Valentin sera célébrée par nombre de Mauriciens, qui préparent d’ores et déjà les festivités. Chocolat, ours en peluche, bouquet de roses ou encore carte de vœux sont les présents les plus communs que l’on retrouvera pour la fête des amoureux ce 14 février.

Les couples mauriciens s’apprêtent à célébrer la Saint-Valentin le 14 février. Les dîners romantiques et les cadeaux seront de mise pour faire de ce moment un événement unique. Les rues des différentes grandes villes ainsi que les centres commerciaux se sont déjà préparés pour accueillir cet événement.

Parmi les idées de cadeau qui font fureur auprès des amoureux, on retrouve le bracelet à breloques, très vendu depuis le début de la semaine. C’est un accessoire que l’on compose soi-même avec les breloques de son choix. Une idée de cadeau original qui permet d’avoir un présent personnalisé. Pour les hommes, la tendance se porte davantage sur les montres qui, selon différents magasins, se vendent comme des petits pains en cette saison.

Le must du moment est cependant le massage, qui conquit de plus en plus de Mauriciens. Et pour la Saint-Valentin, les instituts font les yeux doux aux couples. « Nous proposons pour la Saint-Valentin de nombreux soins à faire en couple que l’on offre à des prix promotionnels. Cet événement est aussi un bon moyen pour nous de faire découvrir aux hommes les soins qui leur sont adaptés. Les massages de couple sont de plus en plus sollicités par les Mauriciens surtout cette année. Depuis le début de la semaine, nous affichons déjà un mois complet juste avec les promos de la Saint-Valentin », nous relate la gérante du Spa MyFace, à Rose-Hill.

Une autre idée de cadeau qui plaira à plus d’un, c’est la lingerie. C’est l’idéal pour une soirée romantique ou pour envoyer un message à son compagnon… Que ce soit pour un homme ou pour une femme, la lingerie est mise en valeur dans les magasins en ce moment. À Bagatelle, il est même possible de personnaliser soi-même sa lingerie avec des photos ou des slogans imprimés. Les cadeaux coquins sont aussi très demandés en cette période. Au bookcourt plusieurs coffrets coquins sont proposés avec des jeux romantiques et des accessoires qui devraient pimenter les soirées.

Hormis ces cadeaux, les ours en peluche ainsi que les roses synthétiques sont des cadeaux typiques de la Saint-Valentin que l’on retrouve à tous les coins de rue. Les tasses personnalisées et les ballons en forme de cœur sont également des incontournables de cette fête commerciale.

Qu’en pensent les couples et les célibataires de cette festivité ? Pour Romain, 27 ans, la Saint-Valentin cette année sera très particulière. « Mardi je vais demander à ma petite amie de m’épouser ». C’est dans une bijouterie de Port-Louis que nous avons croisé le jeune qui s’est empressé durant sa pause déjeuner pour venir choisir le modèle de la bague qu’il compte offrir à sa future fiancée. Le jeune homme a tout prévu. « Je vais aller la chercher vers 19 heures. Puis on ira dîner dans un restaurant à Flic-en-Flac. J’ai prévu une bouteille de champagne et un gros bouquet de roses. Puis je voudrais lui proposer d’aller faire un tour sur la plage. Je me mettrai ensuite à genoux pour lui demander sa main. J’espère qu’elle me dira oui », nous confie timidement le jeune homme. Pour lui, célébrer la Saint-Valentin n’est pas important, mais il nous avoue que c’est surtout pour faire plaisir à sa moitié qu’il la fête.

Samir, étudiant à l’université de Maurice, soutient que l’important est d’être avec celle qui fait battre son cœur en ce jour de la Saint-Valentin. « Je veux uniquement être avec ma copine pour la Saint-Valentin. On ira peut-être au cinéma ou on cuisinera un repas ensemble, mais rien de très fou. Pour nous, le but est simplement de passer un moment ensemble et rien que cela nous suffira ».

La Saint-Valentin est pour d’autres une fête qu’il ne faut pas rater, car c’est avant tout un moment propice pour faire des rencontres. À l’instar de Katerine, célibataire, qui voit en ce jour une bonne occasion de sortir et de faire des rencontres. « Que ce soit en couple ou pas, c’est l’occasion de sortir, de faire la fête et de faire des rencontres. J’adore cette fête et je prends beaucoup de temps pour me préparer ce jour-là, car je sais qu’il y a énormément de célibataires qui seront de sortie », dit-elle.

D’autres couples préfèrent ne pas célébrer la Saint-Valentin. « C’est une fête trop commerciale et on s’est fait un devoir de ne jamais fêter cet événement », nous expliquent Pamela et Rico, un jeune couple trentenaire. « C’est de l’argent jeter par les fenêtres. On ne comprend pas ceux qui font autant de dépenses pour cet événement. »

Trois idées de soirées entre amoureux

Dans le cadre romantique d’un hôtel

Pourquoi se contenter d’un dîner dans un bon restaurant ou d’une soirée au cinéma quand on a aussi toute la nuit pour fêter la Saint-Valentin ? La bonne idée du jour : louer une chambre d’hôtel pour continuer à fêter l’amour toute la nuit dans un cadre magique ! En fonction de vos goûts, et de celui de votre partenaire, optez pour un hôtel romantique, ultra-design, à l’ancienne ou complètement décalé, pour jouer sur l’effet de surprise. Voilà une idée de soirée de Saint-Valentin parfaite pour les couples ensemble depuis des années, qui ont envie de casser la routine, ou pour tous ceux qui ont des enfants, et ont envie de poursuivre la fête par une bonne grasse matinée (à condition de réussir à les caser chez les grands-parents bien sûr !).

Une soirée intime à la maison

La Saint-Valentin est la fête de l’amour. Alors, pourquoi ne pas tout miser sur cela ? Mettez-vous sur votre trente-et-un, allumez quelques bougies, et commencez la soirée par un dîner aphrodisiaque, avec fruits de mer, épices et chocolat au programme, puis continuez en offrant à votre homme quelques petits cadeaux coquins.

Spa et massage pour le bien-être

En plein cœur de la saison cyclonique, on n’a qu’une envie : se faire chouchouter. Profitez de cette journée de Saint-Valentin pour vous offrir, en couple, une petite parenthèse de détente. La bonne idée est d’opter pour un massage à deux et poursuivre la soirée en s’offrant un moment bien agréable au spa. Vous ressortirez de ces soins à la fois détendus et revigorés. Bref, vous serez en pleine forme pour continuer votre soirée de Saint-Valentin comme il se doit.