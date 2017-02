SAINT-VALENTIN : Les rythmes du cœur

Pour marquer en rythme la St-Valentin, Scope fait chanter la mémoire d’artistes aguerris de la scène locale. Une date mémorable, une période sombre ou réjouissante : autant de petits déclics qui ont été l’instigateur de l’écriture d’un titre valant son pesant d’amour. Touchés par la flèche aiguisée de Cupidon, ils font la genèse de leurs mélodies du cœur…

Linzy Bacbotte {L’amour en Abondance}

C’est à genoux, sur une plage, en 2009, que Linzy Bacbotte avait demandé au Très Haut de lui accorder une deuxième chance de vivre “l’amour en abondance”. “À l’époque, j’ai fait ma demande à Dieu, sans savoir si c’était Bruno qui m’était destiné, un jour où la connexion avec notre Seigneur était parfaite’. Ce rasta, pour qui elle “abandonnerait ses terres et traverserait les mers,” fait, dit-elle, partie de sa genèse.

“De ta chair, il m’a créée

Rien que pour t’aimer”

Ce ne sont pas des paroles anodines de la chanson, car tout comme Dieu a créé Ève de la chair d’Adam, Bruno Raya fait partie à part entière de son être. Cet Adam aux dreads est son âme sœur, celui qu’elle a tant cherché, et avec qui elle s’est unie pour l’éternité.

Notre Whoopi Goldberg locale, qui a pris un plaisir fou à écumer les pubs et les centres commerciaux avec ses chères amies religieuses pour la promotion de Sister Act le week-end dernier, incarne plusieurs facettes du personnage qu’elle représente sur scène. Une femme forte qui a aussi été à un moment donné en quête d’un nouveau souffle et que Dieu a bénie. “L’Amour en Abondance, c’est ma prière à Dieu pour une deuxième chance, mais pas que...”

Sorti fin 2009 sur une compilation de Paradize Burning, c’est cette chanson qui a dévoilé la relation des deux artistes au grand jour. Un épisode qui était presque “traumatisant” pour son rasta. “Cela a eu l’effet d’un tsunami car tout était nouveau pour lui. C’était la première fois qu’on lui dédiait une chanson et qu’on lui déclarait sa flamme haut et fort”, raconte-t-elle, avec son entrain légendaire.

Aucun quiproquo possible sur l’identité du rasta en question. “Seki pa ti anvi konpran, pa konpran.” Et comme Linzy ne fait jamais les choses à moitié, le clip, dont les images parlent d’elles-mêmes, est aussi une deuxième déclaration très forte à son homme. “C’est sa chemise que je porte et que je serre très fort dans mes bras.” Et telle une prophétie qui se réalise, c’est son amour pour cet homme loin de qui elle ne pourra jamais vivre, pour qui elle a enfanté.

Mr Love {Si L’amour Pli Fort}

Cela aurait été une vraie insulte à Cupidon de passer à côté de Mr L’amour lui-même dans cette rubrique. Ce ne sont pas des titres d’amour qui manquent à son répertoire, mais c’est une de ses toutes dernières conquêtes, musicale bien entendu, que Ludovic Lamarque a tenu à partager avec nous.

Si L’amour Pli Fort expose les choses fondamentales qui se passent dans un couple. Ce texte ne date pas d’hier, mais de 2007. “Je l’ai conservé au fond d’un tiroir, attendant patiemment le bon moment pour le dévoiler.” Le lover attendait de mûrir pour pouvoir interpréter cette chanson avec toute l’intensité qu’elle mérite.

Depuis quelques années, la flèche de Cupidon l’a frappé en plein cœur, et il file le parfait amour avec Emily Bauluck. Un amour qui s’est fortifié avec l’arrivée d’Emaïa, leur bout de chou d’amour. Il était temps que Si L’amour Pli Fort fasse son entrée et “donn lamour so vre valer”. “Je me suis réapproprié la chanson pour ma moitié. Même dans des situations difficiles et compliquées, si lamour pli for, lame dan lame nou pou viv ere.” Et malgre tanpet, malgre tou maler, comme il le chante de tout son cœur, “mo pou lite pou fer to boner, ziska dernie batman mo leker”.

Comme c’est une chanson qui se prête à un duo, “il fallait une chanteuse et une voix qui lui donnent tout son sens et sa fraîcheur”. C’est pour Colette, chanteuse réunionnaise, qu’il a eu un coup de foudre musical.

Cindia Amerally {Ar Twa}

Avec Ar Twa, la belle Cindia Amerally vole haut, portée par les ailes de Cupidon. L’amour avec un grand A se décline sur des notes jazzy sur ce titre qu’elle a mijoté avec des ingrédients que seul son chéri a pu lui inspirer. La femme amoureuse “a commencé l’écriture de ce texte en juillet 2016, interrompue par des vacances qui ont eu le mérite d’approfondir mon amour pour lui. En rentrant, je l’ai terminé”.

Dans Ar Twa, qui figure sur son album Mo Liniver Mizikal, c’est l’épouse qui s’exprime, “et qui vit et ressent chaque mot. C’est tellement fort, surtout le refrain”, qu’elle chante avec une émotion non dissimulée : “Ar twa, ar twa, mo santi mwa enn lot fam, enn fam amourez, epanwi, ki pou fer tou pou twa. Ar twa, ar twa, mo anvi vieyi, anvi fini mo lavi avek twa ziska mo dernie souf.” Son histoire avec Allan Dupuy a commencé, il y a 17 ans. Cela fait sept ans qu’ils se sont dit oui devant Dieu, et de cette union sont nées leurs deux filles.

En enregistrant la chanson en studio, il était hors de question de ne pas transcrire les émotions nourries depuis tant d’années de vie ensemble et ne pas passer un message fort à Allan. Elle est contente de sa mélodie du cœur et de l’arrangement musical.

Son message de la St-Valentin aux couples, c’est qu’une “relation à deux n’est pas rose tous les jours, mais c’est à nous de faire l’effort pour comprendre l’autre”.

Nicolas Larché {Mo contan Ou}

Alors que le lancement officiel de l’album Genesis de Nicolas Larche aura lieu le 11 février au Jam’Inn, c’est une occasion en or de revenir sur la genèse d’une des chansons phares de l’artiste. Mo Contan Ou résonne sur les ondes depuis l’année dernière : à mi-chemin entre maloya et séga, c’est une ode à l’amour destinée à tous, “moi, toi, mon épouse, ma famille, ma patrie et l’univers”, nous dit-il. Bien que 2016 l’ait vu éclore, cette mélodie a été façonnée par son interprète depuis presque sept ans, à une période où il s’interrogeait “sur la vie. Je voyais pas mal de personnes dans mon entourage faire face à certaines complications”.

Mem lamizer anfons mwa dan lanfer

Me mwa mo ris a linteryer mo leker

En fin observateur de la société et sensible à la misère du monde, l’artiste a été témoin de nombre de situations compliquées qu’ont vécu ses amis, “engendrant des conflits de tous genres. Mais on est riche à l’intérieur de son cœur et tout ce qui est matériel est secondaire dans la vie”. Ce titre passe-partout s’adapte à des situations et des rencontres, tient à souligner son auteur, car la vie n’est pas un long fleuve tranquille. En la chantant, Nicolas Larché y met une sincérité à fleur de peau et une belle dose d’émotion pour parler d’un amour vrai où rien n’est impossible. “Pou ou mo kapav al dekros lalinn. Al dan lanfer. Al sibir fournez ek so saler.”

Classée en bonne position dans le concours “Disque de l’année” en 2016, cette chanson est une ode pour un monde meilleur. Nicolas Larché reprend la chanson en duo avec Jasmine Toulouse, une belle communion qui se marie bien à l’esprit du titre.

Lin {Sans ou}

Contrairement à son clip, l’histoire d’amour qui a inspiré Sans ou à Lin n’a pas connu une conclusion positive. “J’ai écrit le texte en 2014. Je venais d’avoir des problèmes avec ma copine du moment, et elle me manquait tellement que les paroles me sont venues spontanément. J’ai commencé l’écriture le matin et j’ai fini dans la soirée”, raconte-t-il. C’est un cri du cœur très fort où Lin livre ses états d’âme. Pour mieux étayer ses propos, il nous chante des extraits de son texte :

Mis, dan ou lizie ki mo trouv mwa ape plane

Kan mo dan ou lebra mo pa anvi sorti, mo anvi reste

Kan to trap mo lame se parfin enn lamour ki dan mo nene

To kone ki san twa lavi pa serye

Sa pépite d’or aux pouvoirs inespérés allait néanmoins dormir dans ses tiroirs pendant presque trois ans, avant d’atterrir sur son opus Mo Recompanse, en 2016. “On dit toujours que les derniers sont les premiers; c’en est la preuve”. Faute d’avoir pu recoller les morceaux avec sa copine, ce titre aura au moins eu le mérite de contribuer à faire renaître l’ex-membre de Negro Pou La Vi de ses cendres. “Les atouts de Sans ou, ce sont avant tout des dialogues simples que nous utilisons tous les jours et où tout le monde se retrouve.” Au fond de lui, il savait que cette mélodie bâtie sur l’autel de la souffrance et de la tristesse allait triompher.

La plus belle récompense de ce serial lover aujourd’hui, c’est d’avoir “enfin trouvé l’amour aux côtés de Cati depuis peu”. Et comme rien n’arrive par hasard, ce sont dans les yeux de sa nouvelle belle qu’il se voit planer. Il espère qu’elle sera “mama [so] de zanfan”. Une histoire qui, espérons-le, sera le fruit d’un autre titre d’amour à succès dans les années à venir.