SAINTE-CROIX : Favoriser les écoles ZEP vers une reconnaissance des métiers

Des élèves des écoles situées dans les Zones d’éducation prioritaire (ZEP), ayant participé au programme “Classes des Métiers” du Rotary Club de Port-Louis, se sont vus récompensés de leur participation lors d’une cérémonie à l’école Elsie Prele Govt School de Sainte-Croix. Les œuvres réalisées sur bois par les enfants y sont exposées.

La particularité de ces élèves des Std V et VI issus des écoles ZEP de la capitale est qu’ils parviennent à travailler le bois aisément ainsi que d’autres matières pour en faire des œuvres d’art. Chaque année, le Rotary Club les encourage à mettre en exergue leur talent et leur savoir-faire à travers un programme d’apprentissage des métiers. Ce projet est « une réussite », selon Philip Hadley, président du Rotary Club de Port-Louis pour l’année 2017-2018. « Le programme “Classes des Métiers” permet au Rotary Club de Port-Louis d’aider les enfants en situation scolaire et sociale difficiles à s’épanouir et à prendre conscience de leur potentiel. Ces derniers ont cette année encore réalisé des œuvres qui méritent d’être saluées. » Il poursuit en soutenant que l’aide des sponsors a beaucoup contribué car, dit-il, « sans le financement du programme “Classes des Métiers”, il serait quasiment impossible d’encadrer ces enfants ». Par ailleurs, le Rotary Club de Port-Louis est en pourparlers avec les autorités scolaires et gouvernementales en vue de permettre à d’autres écoles ZEP de Port-Louis de bénéficier du programme.

Le programme “Classes des Métiers”, qui a vu le jour en 2010, a été mis sur pied par le Vocational Service Committee du Rotary Club de Port-Louis avec, pour mission première, de former et d’encadrer des enfants scolarisés dans des écoles ZEP de la capitale. Le but derrière un tel encadrement est de regrouper les écoliers des écoles ZEP frappées par un taux d’absentéisme élevé et un taux de réussite académique faible afin de développer leurs compétences créatives. Ces “Classes des Métiers” permettent aussi aux enfants de bénéficier d’un encadrement à la fin des cours académiques de même qu’en fin d’après-midi afin qu’ils ne sombrent pas dans l’oisiveté. Les cours ont lieu entre 15h30 et 17h.

Les écoles ZEP ayant adhéré à ces cours sont la Nicolay GS, l’école Elsie Prele et la Guy Rozemont GS de Tranquebar. Le budget annuel pour chaque école pour la réalisation de ces “Classes des Métiers” est de Rs 200 000, financement perçu de différents sponsors.