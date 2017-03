SAINTE-CROIX : Un Nigérian arrêté

Jerry Kingsley Adetokumbo Adebiro, 34 ans, d'origine nigériane, habitant Sainte-Croix, soupçonné d'avoir volé hier, trois Playstation et une somme de Rs 50 000, dans une entreprise à Khoyratty a été arrêté le même jour par la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge. Il a avoué avoir pris part à ce vol. Le suspect a ensuite balancé le nom de Jason Soupraye, également domicilié à Sainte-Croix, comme étant son complice. Ce dernier est activement recherché. Le butin est estimé à Rs 91 000.

BAIE-DU-TOMBEAU : Arrêté pour une dizaine de vols

Colette Joseph, 20 ans, de Baie-du-Tombeau, a été arrêté ce matin par la CID Nord. Il a avoué avoir participé à une dizaine de vols dans la région et a comparu devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de "Larceny breaking". La police a objecté à sa remise en liberté.

GOODLANDS : Équipements emportés d'une maison de jeux

Trois ventilateurs, deux sofas, six lampadaires et une caméra de surveillance ont été emportés entre le 9 et le 12 mars dans une maison de Jeu à Goodlands. Le propriétaire de la maison de jeux n'a noté aucune effraction lorsqu'il était arrivé sur les lieux.

TERRASSON : Un quinquagénaire attaqué sur la plage publique

Un habitant de Terrasson, âgé de 50 ans, a été attaqué par deux individus dimanche sur la plage publique de La Tour-Koenig. Il était aux alentours de 13h lorsqu'il a été accosté par les deux malfrats, armés d'un couteau, qui l'a ensuite forcé à leur remettre son téléphone portable, son sac en cuir, sa carte bancaire, la clé de sa maison et une somme de Rs 1 500. Les deux hommes sont recherchés.

POUDRE-D'OR-HAMLET : Une dame âgée attaquée

Une femme de 67 ans, habitant Shivala Lane, Poudre D'or Hamlet, qui marchait le long de la route principale de la localité, a été attaquée par un individu hier vers 13h. Le voleur a pris la fuite avec son porte-monnaie, qui contenait son "bus pass" et une somme de Rs 600.