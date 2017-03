SAISIE DE 135 KG D’HÉROÏNE : Le principal suspect recherché par Interpol

Navind Kistnah, agé de 33 ans, habitant Camp-Benoît, Petite-Rivière, courtier maritime, soupçonné d’être impliqué dans la saisie record de 135 kg d’héroïne dans le port jeudi, a déjà pris l’avion pour se rendre en Afrique du Sud mercredi.

De l’héroïne d’une valeur d’environ Rs 2 milliards, sous forme granulée et pesant 135 kg, soigneusement enveloppée, a été découverte dans cinq compresseurs à bord du bateau cargo MSC Ivana en provenance de Durban. Les douaniers de la section Anti-Narcotics de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et l’ADSU ont tout de suite démarré une enquête à 20h15 après qu’ils ont pris connaissance de la piste du courrier maritime Navind Kistnah.

« Nous avons déjà informé Interpol de sa présence sur le sol sud-africain et nous sommes en communication 24h/24 avec les autres instances pour que nous soyons au courant des derniers développements dans cette affaire », a confié hier après-midi à Week-End un haut gradé de l’ADSU.

Navind Kistnah était dans le collimateur de la brigade anti-drogue depuis janvier de l’année dernière. Une équipe de l’ADSU avait déjà perquisitionné son domicile en vue de retrouver des indices qui pourraient l’incriminer. L’ADSU avait découvert dans son armoire une grosse somme d’argent ainsi que des devises étrangères. Interrogé, il avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait tenté sa chance au casino, qu’il était un grand amateur de chevaux et qu’il misait beaucoup. L’argent et d’autres objets qui avaient été retrouvés chez lui avaient été saisis. Il est poursuivi pour blanchiment d’argent.

« Même si les clients de Navind seraient des importateurs de cylindres compresseurs, il est pratiquement impossible pour lui de trouver de l’argent pour acheter cette grosse quantité de drogue pour la mettre sur le marché. Je suis convaincu qu’il est au service d’un ou plusieurs barons qui dirigent l’opération de loin », insiste un membre de l’ADSU.

Les enquêteurs s’intéressent aussi aux inscriptions en arabe qui ont été relevées sur les colis, au nombre de 135, dissimulés dans des boîtes en carton à l’intérieur des cylindres blindés. « Il est fort probable que cette cargaison d’héroïne provienne d’Afghanistan. Nous ne négligeons aucune piste. Nous allons solliciter l’aide des experts avant de nous prononcer », souligne un enquêteur proche de ce dossier.

La drogue ayant été placée dans des cylindres métalliques, les chiens renifleurs n’ont pas pu déceler la présence des substances illicites. Mais une fois les cylindres découpés, le test initial pratiqué par les douaniers et la contribution des chiens renifleurs ont confirmé la présence de la drogue.

« Nous avons mis en place la meilleure stratégie afin de procéder à cette saisie », a révélé Vivekanand Ramburrun, le directeur des douanes. Dans une déclaration à la presse, vendredi matin, Jean-Claude Joncker, le président de la Mauritius Revenue Authority Staff Association, a tenu à préciser que le mérite revient d’abord aux officiers de la douane et des enquêteurs de l’ADSU. « C’est la plus grosse saisie de l’océan indien. Leur acharnement a porté des fruits », a-t-il dit.

Le Deputy Commissioner de l’ADSU, Choolun Bhoojoo, qui supervise l’enquête, a souligné que cette saisie est le fruit d’une étroite collaboration entre les deux organismes de même qu’une coopération régionale avec les autorités sud-africaines.

EN UNE SEMAINE : Deux éléments de la SSU arrêtés pour possession de drogue

Deux éléments de la Special Supporting Unit (SSU) ont été arrêtées cette semaine pour possession de drogue. Le premier, âgé d’une trentaine d’années, a été appréhendé mercredi à Sébastopol avec de la drogue synthétique. Le deuxième, un habitant de Grand-Bois, a été interpellé vendredi par la brigade antidrogue de Rose-Belle pour avoir été trouvé en possession de gandia et de psychotropes. Il a été libéré le même jour après avoir fourni une caution de Rs 5 000. Il avait a rejoint la force policière en 2011.