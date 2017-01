SAISIE DE 284 G D’HÉROÏNE : Christian Wang Teh avait Rs 5 M de dettes

Le procès intenté à l’homme d’affaires Christian Walter Wang Teh et au coiffeur français Frédérick Philippe Fernandez Gimenez pour trafic de drogue se poursuit avec l’audition des témoins devant les Assises. Un représentant de banque appelé à témoigner lors d’une séance avait confirmé que l’homme d’affaires avait des dettes d’environ Rs 5 M à payer. L’accusé avait contracté des prêts notamment pour l’achat d’une voiture et n’avait toujours pas remboursé ses dettes. Les policiers qui ont enquêté sur cette affaire ont affirmé que l’homme d’affaires avait des dettes d’environ Rs 5 M à payer lorsqu’il avait été arrêté pour cette affaire de trafic de drogue.

Le ressortissant français, interpellé à l’aéroport SSR le 12 février 2013 avec 284 g d’héroïne et 4,7 g de cocaïne et une tablette de Subutex, a plaidé coupable de possession de drogue sans l’élément de trafic alors que Walter Wang Teh a plaidé non coupable de trafic de drogue. Le français Jimenez a avoué dans ses dépositions à la police que la cocaïne était à lui mais qu’il ne savait pas qu’il transportait d’autres stupéfiants dans ses valises. Il avait dit être venu à Maurice sur les instructions du Malgache Ayed Abdou et qu’il devait rencontrer un certain Jet, qui allait lui donner du travail dans un hôtel 5-étoiles. Il avait finalement compris qu’il s’était fait berner. « Je n’ai été qu’un pion qui a été manipulé », avait-il soutenu dans ses déclarations à la police.

C’est lors d’un exercice de livraison surveillée à l’hôtel Voilà Bagatelle, où Christian Wang Teh avait réservé une chambre pour le Français, que l’homme d’affaires a été interpellé. En visionnant les images des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel, les policiers ont réussi à intercepter l’homme d’affaires, qui tentait de glisser un colis sous la porte de la chambre du passeur français. Arrêté, Christian Wang Teh devait admettre avoir importé de la drogue car il avait des difficultés financières.

Les travaux se poursuivent devant les Assises avec le visionnage des DVD comportant les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel.

Frédérick Gimenez est défendu par Me Ali Hajee Abdoula et Christian Wang Teh par Me Samad Gaulamally. La poursuite est représentée par Mes Shakeel Bhoyroo et Akhil Ramdahen.