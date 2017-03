SAISIE DE 48,5 G D'HÉROÏNE : Cinq ans de prison maintenus pour un maçon

Les juges Asraf Caunhye et Gaytree Jugessur-Manna ont rejeté l'appel de Jean-Claude Louise, contestant sa condamnation de cinq ans de prison pour possession de drogue à des fins de distribution. L'appelant avait émis sept points d'appel, avançant qu'il avait été piégé et que la Cour intermédiaire avait failli en ne prenant pas cela en compte. Il a été débouté, les juges n'ayant trouvé aucune raison d'interférer dans les conclusions de la cour.

Jean-Claude Louise avait été arrêté le 29 novembre 2008 dans le parking d'un supermarché à Trianon. Des limiers de l'ADSU, informés qu'une transaction illicite allait avoir lieu, ont fait le guet avant d'intercepter l'appelant, qui avait un sac en plastique à la main. Le sac contenait 10 sachets recouverts d'un ruban adhésif. Les sachets avaient été ouverts en présence de l'appelant. 48,5 g d'héroïne avaient été saisis ce jour-là; de même qu'un reçu de la Western Union faisant état d'un transfert de Rs 30 000 à Madagascar, de trois téléphones portables et d'une somme de Rs 27 600, qui se trouvaient dans le véhicule de l'appelant. Poursuivi en cour intermédiaire, il a été condamné à purger cinq ans de prison et à s'acquitter d'une amende de Rs 80 000.

Jean-Claude Louise avait alors invoqué dans son appel qu'il avait été piégé par un individu, qui lui avait donné rendez-vous dans un parking à Trianon pour placer de la drogue dans sa voiture. L'appelant avait aussi soutenu que la police ne peut procéder à une arrestation quand il n'y a pas eu de transaction illicite. À ce sujet, un sergent de police avait affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter un suspect après qu'il a été pris en flagrant délit d'une transaction de drogue quand la police a suffisamment de preuves qu'il est effectivement en possession de drogue. Les policiers en charge de l'enquête avaient, eux, soutenu que l'appelant était seul lorsqu'il avait été interpellé dans son véhicule. Les juges ont ainsi statué dans leur arrêt que le magistrat de la Cour intermédiaire avait été juste dans son analyse des circonstances entourant cette affaire, dont le fait d'avoir conclu que la poursuite avait pu établir que l'appelant avait de la drogue en sa possession. «We see no reason to interfere with the findings of the learned Magistrate who applied her mind to all the crucial aspects of the evidence in the present matter. The evidence of the prosecution, which the learned Magistrate chose to accept, had established beyond reasonable doubt that the appellant, was knowingly in possession of the drugs found on him. The evidence of the ADSU officers had indeed unequivocally rebutted any suggestion of setting up or entrapment as contended by the appellant ». Les juges ont de fait rejeté l'appel de Jean-Claude Louise.