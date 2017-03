SAISIE D'HÉROÏNE : Geeanchand Deewdanee de nouveau en cour le 24 mars

Arrêté après la saisie record de 135 kilos d’héroïne, d’une valeur marchande de Rs 2 milliards, drogue qui avait été dissimulée dans cinq compresseurs, l'un des directeurs de Brilliant Resources Consulting Ltd, Geenchand Deewdanee, a comparu devant la Cour de District de Port-Louis ce matin dans le cadre des charges provisoires logées contre lui, dont d’importation de drogue. La police ayant objecté à leur remise en liberté conditionnelle, les deux suspects ont été reconduits en cellule policière. Ils comparaîtront à nouveau devant la cour le 20 mars. Geenchand Deewdanee est défendu par Me Neil Pillay. Rappelons que 19 mars dernier, la Customs Anti-Narcotics Section et la brigade antidrogue avait saisi 135 kilos d’héroïne dans un conteneur du port.