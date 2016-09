SAISIE DE DROGUE : Mohidinkhan dit détenir des informations compromettantes et craindre pour sa sécurité

Le procès intenté à Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, 24 ans, qui répond d’une accusation de possession d’héroïne destinée à la vente, a été entendu sur le fond ce matin. Le jeune homme aurait agi comme intermédiaire pour la vente d’un kilo de drogue et dit avoir été piégé par l’homme d’affaires Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, qui l’aurait impliqué dans ses transactions illicites sans qu’il ne le sache. Mohidinkhan soutient être à la disposition des autorités pour divulguer des informations compromettantes contre plusieurs individus, dont un gardien de prison, qui seraient impliqués dans un réseau de trafic de drogue.

Jean-Marc Yan Teck Ng Man King, alias Ballon, un homme d’affaires de 46 ans, et son jeune complice, Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan, 20 ans, avaient été arrêtés par des limiers de l’ADSU en 2012, alors qu’ils allaient leur vendre de l’héroïne. Les limiers s’étaient fait passer pour des acheteurs potentiels et ont procédé à leur arrestation une fois le « deal » conclu. Les deux hommes seront finalement poursuivis dans un procès séparé en Cour d’assises. Ashfaaq Khan Mohidinkhan a été le premier à entrer dans le box des accusés. Il a plaidé coupable d’une accusation de possession d’héroïne for the purpose of selling. Dans ses dépositions à l’ADSU, Ashfaaq Mohidinkhan avait indiqué qu’il travaillait comme secrétaire dans une compagnie spécialisée dans la vente de produits surgelés que gérait son oncle et que s’est à travers lui qu’il a connu Jean-Marc Ng Man King, ce dernier étant engagé dans l’importation de fruits de mer. Le jeune homme soutient s’être lié d’amitié avec lui et qu’ils ont même voyagé ensemble à Madagascar afin qu’il apprenne les ficelles du métier, car il comptait lui-même ouvrir sa propre compagnie d’importation de fruits de mer. Toutefois, les choses ont mal tourné lorsque Jean-Marc Ng lui a un jour fait part qu’il avait de la drogue avec lui et qu’il cherchait des acheteurs potentiels. « Zame mo ti atann li ti pou met moi dan enn situasion pareil. Mo ti konn li pandan 2 ans e li ti pe donn moi boukou konsey dan lavi, mo ti lie moi d’amitie ek li » soutient-il. Le jeune homme soutient toutefois qu’il ne savait pas que Jean-Marc Ng avait de la drogue en sa possession le jour où ils ont été appréhendés par l’ADSU. « Jean-Marc ti ziss dir moi kont cass », allègue-t-il. Ce n’est qu’après avoir fait ce qu’il lui avait demandé que l’homme d’affaires s’était rendu au lieu de la transaction avec un sac à main qui contenait la drogue. « Mo pa enn trafikan ladrog, zame monn touse ou konsome. Mo ti ziss kone ki Jean-Marc ti ena bann problem avec so famiy e mo ti ziss anvi ed li san pans konsekans », soutient-il.

Dans sa plaidoirie, Me Poonam Sookun-Teeluckdharry a fait état du jeune âge de son client, de son casier judiciaire vierge et du fait qu’il a coopéré avec la police. L’avocate devait aussi indiquer que ce sont ses allégations à la police lors de son interrogatoire qui ont permis l’arrestation de cinq individus impliqués dans le trafic de drogue. Mohidinkhan soutient quant à lui qu’à cause de ces allégations, il a reçu des menaces là où il est détenu. « Inn demann moi retrakte, monn resevoir boukou menas depi prison Belle-Rose me zame mo pou sanz mo deklarasion. Selman, akoz sa mo sekirite pa fiab », a-t-il déclaré. Mohidinkhan se dit ainsi à la disposition du DPP pour révéler des informations compromettantes contre des individus, notamment un gardien de prison, qui seraient impliqués dans le trafic de drogue.

Dans son réquisitoire, la poursuite a rappelé que le jeune homme a quand même agi comme intermédiaire tout en sachant que les transactions de drogue sont illégales et que son rôle était déterminant pour que la transaction se fasse. La défense a demandé une sentence proportionnée étant donné les circonstances entourant cette affaire.

Muhammad Ashfaaq Khan Mohidinkhan est défendu par Me Vikash Teeluckdharry et Poonam Devi Sookun-Teeluckdharry. La poursuite est représentée par Me Jean Michel Ah-Sen, Me Ashwina Joree et Me Daureeawoo.