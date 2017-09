SAISIE DE PLANTS DE CANNABIS : Un tailleur de pierre devant les Assises

Le procès intenté à Fareed Mulung, un tailleur de pierre de Mare-d’Australia, s’ouvre devant les Assises aujourd’hui. Me Mahen Saulick, son homme de loi commis d’office, avait écrit au bureau du Directeur des poursuites publiques pour qu’une réduction de charge soit considérée, soit pour que l’élément de trafic soit retiré. Fareed Mulung avait été arrêté en novembre 2015 après la découverte, par des enquêteurs de l’ADSU, de 2 189 plants de cannabis dans sa cour. Les plants étaient cultivés dans de petits pots et étaient dissimulés parmi des fleurs. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 6 M. Il est reproché à Fareed Mulung d’avoir cultivé ces plants pour en faire du trafic. Fareed Mulung avait indiqué à la cour qu’il n’avait pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Le juge Benjamin Marie-Joseph avait alors assigné, in forma pauperis, l’avocat Mahen Saulick pour le défendre. La poursuite est représentée par Me Pravin Harrah. L’accusé plaide non coupable et une quinzaine de témoins ont été assignés à ce procès.



ENLÈVEMENT D’UN ENFANT : Le “guilty plea” d’un homme de 70 ans maintenu

Moosib Mirjane, âgé de 70 ans, est poursuivi en Cour intermédiaire sous une charge d’abduction of child en violation à la Child Protection Act. Il lui est reproché d’avoir enlevé une enfant en utilisant de la force sans le consentement du tuteur légal. À l’appel du procès, après que la charge lui a été lue, l’accusé avait plaidé coupable. Cependant, quelque temps après, il devait se rétracter indiquant à la cour « ne pas avoir compris ce qui avait été dit » ce jour-là et avait logé une motion pour un “change of plea”. Son homme de loi avait expliqué que c’est une personne âgée, n’étant pas familière au jargon de la cour. L’homme de 70 ans, dit-il, « n’a pas compris le mot “guilty” ». La poursuite devait pour sa part souligner que la charge lui avait été lue en créole, une langue qu’il comprend et qu’à aucun moment il n’avait déclaré en cour qu’il ne comprenait pas les procédures. La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus a trouvé que l’accusé n’a en effet jamais fait savoir qu’il ne comprenait pas certains mots ce jour-là et que son plaidoyer de culpabilité a été fait en connaissance de cause, qu’il est sans équivoque et qu’il a été fait librement et volontairement. « The court will be more cautious in using its discretion to allow a change of plea when the accused is represented when his guilty plea was entered, for he had had the opportunity of being well advised by his counsel », dit le jugement.

POT-DE-VIN : Un constable blanchi

Varmasingh Beedasee, constable en poste au Mauritius Container Terminal, était poursuivi par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) sous une charge de bribery. Il lui était reproché d’avoir obtenu la somme de Rs 300 d’un chauffeur de camion afin de ne pas verbaliser ce dernier pour avoir conduit un véhicule avec des pneus usés. La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus s’est basée sur les enregistrements des caméras de surveillance de cette zone qui ne démontraient pas que le policier avait procédé à un examen des pneus du chauffeur de camion. Le constable, pour sa défense, avait indiqué que, ce jour-là, il entretenait une conversation avec le chauffeur pour obtenir des informations sur le frère de ce dernier. Or, la cour a trouvé que la version du chauffeur était remplie d’incohérences et qu’elle « ne pouvait se baser dessus pour rendre un verdict de culpabilité ». Le constable a ainsi eu le bénéfice du doute. « Upon a viewing of the CCTV footage, it is impossible to even guess the content of their conversation. But it is clear that the accused apart from verifying the MVL of the lorry made no other checks. He is not seen making any routine check. This supports his version that the purpose of stopping the lorry was not to verify the vehicle », a conclu la magistrate.



AU POSTE DE POLICE D’ABERCROMBIE : Elle tente de remettre de la drogue à son copain détenu

Marie Anasthasia Agathe, 25 ans, habitante de Baie-du-Tombeau et compagne de Steven Christopher Gentil, a été arrêtée hier par la Criminal Investigation Division (nord). En effet, de la drogue synthétique a été découverte dans le repas qu’elle a apporté à son compagnon en détention. Steven Christopher Gentil avait été arrêté pour sa participation au vol perpétré chez un commerçant à Roche-Bois, le mois dernier.

Selon nos informations, Marie Anasthasia Agathe s’est présentée au poste de police d’Abercrombie pour remettre le repas de son compagnon aux policiers. Ces derniers ont ouvert le récipient pour vérifier qu’il ne contenait rien de suspect. C’est ainsi qu’ils ont découvert un sachet renfermant de la drogue synthétique. Interrogée, Marie Anasthasia Agathe a présenté ses excuses aux enquêteurs. « Exkiz mwa misie, mo finn fer enn erer. Mo finn amenn sa ladrog sintetik-la pou Christopher parski li tro fatig mo latet », a-t-elle déclaré. La police l’a arrêtée et l’a placée en cellule policière. Marie Anasthasia Agathe a comparu devant le tribunal de Port-Louis ce matin sous une charge provisoire d’« attempt to deliver dangerous drug ».

Le mardi 8 août, Steven Christopher Gentil et huit autres hommes, masqués et armés, auraient fait irruption chez un commerçant à Roche-Bois. Ils auraient ligoté le propriétaire des lieux et emporté un revolver de la marque Rossi et six balles, une somme de Rs 75 000, dix chèques, la clé d’une voiture, un téléphone portable, une chaîne en or et un trousseau de clés. Le butin est estimé à Rs 190 000. L’enquête est menée par le surintendant de police Shyam Bansoodeb.